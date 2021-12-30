“سيتروين” تسحب إعلان عمرو دياب المثير للجدل

كتبت أسماء لمنور في الخميس 30 ديسمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أعلنت شركة سيارات “سيتروين” في مصر، عن حذف الإعلان الخاص بسيارتها الجديدة من جميع وسائل التواصل الاجتماعي

وقدمت الشركة اعتذارها للجمهور، بسبب إعلان اعتبره البعض “غير لائق”، ويشجع على التحرش الجنسي.

أثار إعلان جديد لشركة “سيتروين” غضبا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث وصفه الرواد بأنه تشجيع واضح على التحرش الجنسي، وذلك بسبب تسليط الضوء على خاصية التصوير الموجودة في السيارة، من خلال تصوير فتاة بالشارع دون انتباهها من قبل بطل الإعلان الفنان عمرو دياب.

على الأثر استجابت الشركة لرأي الجمهور، وعملت على حذف الإعلان من جميع وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تتمثل في “فيسبوك”، “يوتيوب” و”إنستغرام”.

ونشرت الشركة عبر صفحتها الرسمية في “إنستغرام”، بيان اعتذار لجمهورها عن إعلانها الجديد الذي كان بطله الفنان عمرو دياب، مؤكدة في البيان أن “الشركة تحرص على مشاعر جميع المجتمعات في البلدان التي تعمل بها، ولا تتسامح الشركة مع التحرش بكافة أشكاله، نحن نتفهم التأثير السلبي لمشهد ظهر في أحدث إعلان تليفزيوني لسيارة سيتروين في مصر”.

وأضاف: “تحرص شركة ستروين علي مشاعر جميع المجتمعات في البلدان التي تعمل بها، ولا تتسامح الشركة مع التحرش بكافة أشكالة، نحن نتفهم التفسير السلبي لمشهد ظهر في أحدث إعلان تلفزيوني لسيارة Citroën C4 في مصر”، موضحة أن “المشهد يسلط الضوء علي خاصية ال Connected Cam، وهي كاميرا مدمجة عالية الدقة مصممه لالتقاط لحظات قيادة فريدة بالإضافة إلى تحسين سلامة قائد المركبة، والذي اعتبره البعض مشهدا “غير لائق”.

وتابعت قائلة: “لذا اتخذنا قرارا بسحب هذه النسخة من الإعلان من جميع منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بستروين، ونقدم خالص اعتذارنا لكل من شعر بالاستياء من هذا المشهد”.