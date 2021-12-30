نجوى كرم تشّع نشاطاً من بروفات حفل رأس السنة.. “ساحرة قلوب”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تودع النجمة اللبنانية نجوى كرم عام 2021 في حفل جماهيري كبير على مسرح “فيستيفال أرينا” في دبي ليلة 31 كانون الأول/ديسمبر بمناسبة رأس السنة الميلادية بتنظيم من شركة “بيست مومنت إيفنت”.

وأقامت نجوى كرم في الساعات الماضية بروفات موسيقية استعداداً للحفل المُنتظر. ونشرت نجوى عبر حسابها الرسمي في موقع “إنستغرام” لقطات حصرية من كواليس البروفات، إذ ظهرت بكامل نشاطها وحماسها إلى جانب فرقتها الموسيقية خلال التدريبات على الأغنيات التي ستقدّمها في الحفل ومن بينها “عاشقة” و”مغرومة” وساحر قلوب”.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع الفيديو الذي نشرته نجوى كرم، فأبدى محبوها إعجابهم بظهورها الرائع، وأجمعوا في تعليقاتهم على أنها “ساحرة قلوب” الجميع.

وكانت نجوى كرم قد دعت جمهورها لحضور الحفل فكتبت عبر مواقع التواصل الاجتماعي: “خلّونا نستقبل سوا سنة 2022 بالإمارات بالفيستيفال أرينا، على أمل تكون هالسنة، سنة خير على الجميع”. وأضافت: “ما بتعرفوا قديش قلبي مشتاق حتى شوفكن ليلة راس السنة”.

يذكر أن نجوى كرم طرحت في الفترة الأخيرة أغنيتين جديدتين، الأغنية الأولى بعنوان “مغرومة 2” من كلمات وألحان نبيل الخوري وتوزيع داني حلو، والأغنية الثانية تحمل اسم “ساحرة قلوب” من كلمات عامر لوند وألحان علي حسون وتوزيع داني حلو، والأغنيتين من إخراج هس غدار.

وتتصدّر نجوى منذ صدور الأغنيتين قائمة أكثر الأغاني تداولًا عبر مواقع التواصل الإجتماعي وتحديدًا موقع “يوتيوب”، حيث حصدت كل أغنية ملايين المشاهدات.