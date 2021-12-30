شكرا لقرائتكم خبر عن صنعه أكبر بيوت الموضة .. عندما تمزق فستان سامية جمال فى ليلة رأس السنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة ويحتفل العالم ببداية عام جديد حيث يحتفل الكثيرون بأعياد رأس السنة التى تقام فيها العديد من الاحتفالات فرحاً بقدوم العام الجديد، وكان نجوم الزمن الجميل يحتفلون بعيد رأس السنة ويتجمعون فيه ليتسامروا ويتذكروا العديد من الذكريات، ويتحدثون عن طموحاتهم وآمالهم للعام الجديد.

وكثيراً ما حدثت بعض المواقف الغريبة أو المقالب لفنانى الزمن الجميل خلال هذه الاحتفالات، ومن بين هذه المواقف ما حدث مع الفراشة سامية جمال فى بدايات مشوارها الفنى.

وحكت الفراشة عن هذا الموقف فى حوار نادر مشيرة إلى أنها أعجبت ذات مرة بقطعة قماش حريرية مقلمة عند شقيقتها ، وفكرت فى أن تصنع منها فستاناً جميلاً ، ولكن شقيقتها أكدت لها أن هذه القماشة لن تصلح لعمل فستان حيث أنها كانت مركونة لديها منذ فترة طويلة، ولكن سامية جمال أصرت لشدة إعجابها بلون القماش.

وبالفعل حصلت الفراشة على قطعة القماش من شقيقتها وذهبت بها إلى إحدى محلات الأزياء الكبيرة ليصنع منها فستاناً على أحدث خطوط الموضة الأوربية وقتها.

وفرحت سامية جمال فرحاً شديداً عندما استلمت الفستان ورأت جماله وذوقه الراقى، وأصرت أن ترتديه فى مناسبة كبيرة حتى يرى أصدقائها جمال وشياكة الفستان.

وعندما حلت الاحتفالات بليلة رأس السنة ودعيت لفراشة لإحدى الحفلات وجدت الفرصة مناسبة لارتداء الفستان حتى يراه زملائها الفنانين والفنانات، وبالفعل ذهبت للاحتفال وأبدى كل الحضور إعجابهم بالفستان ولونه وأناقته، ولكن فى وسط الاحتفال وبمجرد أن حاولت سامية جمال الجلوس سمعت صوت تمزق الفستان ، فتبدل حالها وشعرت بالقلق والحرج الشديد، خاصة وأنها وجدت الفستان يتمزق فى أكثر من موضع ، وعرفت حينها أن شقيقتها كانت على حق لأن القماش كان "مركون وشايط".

وتصبب وجه الفراشة حرجاً ولاحظ بعض الحضور التغير الذى حدث لها ، بل ولاحظوا تمزق الفستان ، وأشار بعضهم إلى أن العين والحسد كانا سبباً فى تمزق الفستان دون أن يدركوا أن قماشه المركون هو السبب.

وبسرعة انصرفت الفراشة من الاحتفال وأخذت تاكسى لبيتها، وضاعت عليها سهرة رأس السنة، ومن يومها حرصت عند شراء أى قطعة قماش أن تختبرها جيداً بيدها وأسنانها مهما كانت درجة إعجابها باللون.