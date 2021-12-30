سهير القيسي تناشد الرئيس العراقي التدخل للاقتصاص من مغتصب الطفلة حوراء

كتب امير فتحي في الخميس 30 ديسمبر 2021 08:43 صباحاً - ناشدت الاعلامية العراقية سهير القيسي الرئيس رئيس الجمهورية برهم صالح للاقتصاص من مغتصب الطفلة حوراء مؤكدة انه ما زال حرا طليقا على الرغم من الجريمة المروعة التي قام بها.

وقالت سهير القيسي في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “صباح الخيرات فخامة الرئيس .. برهام صالح.. إن تدخلكم في أخذ حق الطفله حوراء التي اغتصبها شرطي مازال حراً طليقاً لم يعاقبه القانون تدخلكم سيكون بمثابة دعم للطفولة واحقاق للحق ، لطالما كنتم داعماً للقضايا الإنسانية ، فيرجى التدخل”.

يذكر ان عشيرة الطفلة حوراء قامت يوم الاربعاء بإحراق منزل المتهم باغتصابها وذلك في شمال العاصمة العراقية بغداد.

وكان قد تصدر وسم #حق_حوراء في الايام القليلة الماضية منصات التواصل الاجتماعي في العراق، بعد الكشف عن تفاصيل الجريمة، حيث طالب عراقيون بتشديد العقوبات على جرائم الاغتصاب والتحرش

وقال المرصد العراقي لحقوق الإنسان إن هذه الحادثة هي الثانية التي يقوم بها هذا الشرطي، وإن ضحيته السابقة قتلتها عائلتها.