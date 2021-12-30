شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأقصر السينمائى: اختيار طريق الكباش لختام المهرجان هدفه الترويج للأثر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية طريق الكباش ليكون مكانا يشهد حفل ختام المهرجان، وقال السيناريست سيد فؤاد لـ"الخليج 365"،:مراسم حفل الختام وتوزيع الجوائز سيكون يوم الخميس 10 مارس المقبل بطريق الكباش بمسرح مكتبة الأقصر العامة، وذلك من أجل الترويج للأثر العظيم الذي يعد منتجا سياحيا مهما، وجزء فريد من التراث الإنساني العالمي، خاصة أنه أخذ بريقا واهتماما بعد أن افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم 25 نوفمبر الماضي في احتفالية عالمية كبرى.

أما حفل افتتاح الدورة الحادية عشرة ستكون بمعبد الأقصروسيكرم خلالها النجم الكبير حسين فهمي والفنان والنجم عمرو سعد والمخرج التونسي فريد بوغدير وتكريم المخرجة أبولين تراوري من ( بوركينا فاسو)، وتحمل الدورة اسم المخرج السنغالي الراحل جبريل مامبيتى.

مسرح طريق الكباش الذي سيقام عليه الحدث يتسع لعدد 1200 متفرج ويقع علي طريق الكباش مباشرة وأنه سيحتضن حفل الختام ليكون مكملا للصورة العظيمة التي شهدها حفل افتتاح الطريق امام العالم.