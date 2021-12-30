محمود حجازي يهنئ أشرف زكي بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأ الفنان محمود حجازي، الفنان أشرف زكي بعيد ميلاده، الموافق اليوم 29 ديسمبر الجاري.

ونشر حجازي صورًا تجمعهما، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "كل سنة وحضرتك طيب وجميل وجدع ربنا يخليك لينا ويفرح قلبك ديما".

ويواصل محمود حجازي تصوير مسلسل "أبو العروسة" الجزء الثالث، وتدور أحداث المسلسل حول عدد من المشاكل الاجتماعية من خلال الموظف "عبدالحميد" الذي تختلط مشاعره السعادة والقلق عندما يتقدم شاب للزواج من ابنته، حيث تتعرض الأحداث لتحمل الأب لتكاليف زواج ابنته، ولاختلاف الفوارق الاجتماعية بين طبقات المجتمع، ومشاكل الأسر المصرية.

مسلسل "أبو العروسة" بطولة: سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، رانيا فريد شوقي، نرمين الفقي، ولاء الشريف، صفاء الطوخي، ومن تأليف وإخراج هاني كمال.