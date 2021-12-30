مي عمر بإطلالة جريئة في دبي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة مي عمر صورتين لها، خلال زيارتها لمدينة دبي الإماراتية، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت "مي" في الصور بإطلالة جريئة، مرتدية "جيب" قصيرة، وحازت الصور على إعجاب جمهورها.

وكان آخر أعمال الفنانة مي عمر مسلسل ""نسل الأغ راب" بطولة النجوم: أحمد السقا، أمير كرارة، محمد دياب، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، ريم سامي، ملك زاهر، وغيرهم، من تأليف وإخراج محمد سامي، وتدور أحداث العمل في إطار من الإثارة والتشويق وصراع قوي بين بطلي العمل السقا وكرارة، العمل عُرض رمضان الماضي 2021