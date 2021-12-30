شكرا لقرائتكم خبر عن The Matrix Resurrections يحقق 68 مليوناً و 400 ألف دولار إيرادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم الأكشن والخيال العالمي The Matrix Resurrections، إيرادات وصلت إلى 68 مليوناً و 400 ألف دولار، وهو الجزء الرابع لأشهر سلسلة خيال علمي في مطلع الألفية الثانية.

وكشف موقع ديلى ميل خلال تقرير مؤخراً عن أجر الممثل العالمي كيانو ريفز، عن دوره في فيلم The Matrix Resurrections، وذلك بعد عودة نجم هوليود لدوره المفضل في سلسلة الأفلام التي بدأت مع بداية الألفية وحققت نجاحاً كبيراً على مستوى الإيرادات وقتها.

وأكد تقرير ديلى ميل أن كيانو ريفز حصل على ما بين 12 و 14 مليون دولار كمرتب أساسي عن دوره في الفيلم، وهو المرتب الذى يزداد بقدر قليل عن أجره في الجزء الأول من الفيلم حيث كان حصل على 10 ملايين فقط.

وأضاف التقرير أن أجر كيانو ريفز لا يعد ضخماً بالنسبة للأجور الاعتيادية للممثلين، مضيفاً أنه لم يحصل على أجر أساسى عال، ولكنه أيضاً له نسب كبيرة من المقرر الحصول عليها، كنسبة من إيرادات الفيلم كلية، مثلما حصل مع الأجزاء الأولى الذى وصل ما تقاضاه عنها إلى أكثر من 60 مليون دولار برغم أن الراتب الأساسى كان 10 ملايين فقط.