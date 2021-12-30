شكرا لقرائتكم خبر عن كيفن هارت يستغل الثلوج للاستمتاع بنزهة مع ابنه.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الممثل العالمى كيفن هارت على الاستمتاع بين الثلوج بأفضل صورة ممكنة، وذلك حينما ظهر برفقة ابنه خلال عدة صور نشرها تقرير موقع ديلى ميل مؤخراً، وذلك بعدما ظهر الثنائى في غاية السعادة على موتوسيكل خاص بالثلوج.



كيفن هارت مع ابنه

وكان الممثل كيفن هارت تعرض لعاصفة ثلجية كبيرة أثناء تواجده مع أسرته في كولورادو وفقا لتقرير موقع ديلى ميل الأخير، الذى أكد أن الممثل الشهير كان يتواجد بصحبة أسرته بغرض التسوق، مثلما ظهر خلال الصور الذى نشرها التقرير.

ويأتى ذلك بعدما عرض المسلسل الجديد له True Story، في 24 نوفمبر الماضى، والذى يتكون من 7 حلقات، وصلت مدتها إلى حوالى ساعة.

يدور مسلسل True Story حول تحول رحلة في مدينة فيلادلفيا، إلى مسألة حياة أو موت لواحد من أشهر الكوميديانات في العالم، مسقط رأسه.