شكرا لقرائتكم خبر عن غادة عادل فى السعودية لعرض مسرحية "فى نص الليل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سافرت النجمة غادة عادل إلى السعودية بعد الاحتفال بعيد ميلادها خلال اليومين الماضيين، وذلك من أجل عرض مسرحيتها "في نص الليل"، والمقررعرضها غداً الجمعة ضمن فعاليات موسم الرياض، والعرض من بطولة حسن الرداد وغادة عادل وريم مصطفى ومحمد عبد الرحمن ومصطفى بسيط ومصطفى هريدي، وإخراج عمرو عرفة.

وهوعمل مسرحى جديد مستوحى من عالم الكاتب الراحل بهجت قمر، وهو مشروع جديد يعرض للمرة الأولى فى موسم الرياض، ويعتمد على اعادة تيمات مختلفة قدمها الكاتب الراحل بهجت قمر فيها مزيج من المسرحيات والأفلام والمسلسلات الاذاعية والتلفزيونية، وتم وضعها في قالب مسرحي جديد برؤية مختلفة وعصرية كتبها أيمن بهجت قمر نجل الكاتب الراحل.

جاء سفر النجمة غادة عادل إلى السعودية بعدما خضعت لجلسة تصوير مؤخراً، وظهرت في جلسة التصوير بإطلالة رائعة حيث ارتدت فستان باللون الوردى "الفوشيا"، أظهرها غاية في الأناقة و الجمال، وتغزل متابعيها في جمالها وأناقتها، جاء ذلك بالتزامن مع احتفالها بعيد ميلادها مؤخرا، حيث احتفلت به السبت الماضى 25 ديسمبر.