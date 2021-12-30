حسن الرداد يخضع لجلسة تصوير جديدة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

خضع الفنان حسن الرداد لجلسة تصوير جديدة.

ونشر "الرداد" صور الجلسة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

ويُعرض للفنان حسن الرداد حاليًا قصة "الفرصة" على منصة شاهد، وهي القصة الثانية من مسلسل "خارج السيطرة".

يذكر أن أخر أعمال حسن الرداد فيلم "توأم روحي" 2020 مع أمينة خليل وعائشة بن أحمد ورجاء الجداوي وحنان سليمان وبيومي فؤاد، تأليف أماني التونسي، وإخراج عثمان أبو لبن.

ويستعد الفنان حسن الرداد للمشاركة في موسم الرياض بعمل مسرحي بعنوان "في نص الليل" ويشاركه البطولة: غادة عادل، محمد عبدالرحمن.