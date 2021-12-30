ماجي بوغصن توجه رسالة لـ دينا الشربيني وتقلا شمعون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرصت الفنانة اللبنانية ماجي بوغصن على توجيه رسالة للفنانة دينا الشربيني وتقلا شمعون بسبب أدائهما في مسلسل "الزيارة".

وكتبت ماجي، عبر حسابها على تويتر: "استمتعت بمشاهدة مسلسل (الزيارة) على منصة شاهد، رائعة تقلا شمعون بالأداء والصدق والشغل الحلو.. لـ كارول عبود ألف تحية.. ودينا الشربيني دايماً مميزة ومختلفة.. مبروك للمقيمين على العمل".

مسلسل"الزيارة" مأخوذ عن أحداث حقيقة، وينتمي لدراما الرعب والتشويق، ويتكون من 8 حلقات مدة كل حلقة 45 دقيقة.

تدور أحداث المسلسل حول شخصية "أنصاف" التي تصل من القاهرة إلى بيروت سنة 1981 في زيارة لأحد المنازل بهدف إزالة لعنة عائلة حداد والتخلّص من الشرّ المسيطر عليها، ومنذ وصولها تكتشف أن اللعنة ذاتها هي التي أفقدتها عائلتها وتخوض معركة طاحنة بين الخير والشر.

يخوض بطولة العمل، دينا الشربيني، تقلا شمعون، كارول عبود، إيلي متري، عبدو شاهين، سيرينا الشامي، فريد شوقي، هبة شيحان، سينتيا كرم، دوري السمراني، ومن إخراج الأسباني أدولفو مارتينيز، وتأليف ورشة سرد للكتابة تحت إشراف مريم نعوم.