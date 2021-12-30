نبيلة عبيد تفاجئ أشرف زكي في عيد ميلاده بحضور ماجدة زكي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرصت الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد، على الذهاب لاحتفالية الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، لتهنئته بعيد ميلاده الـ 61.

ونشرت الإعلامية بوسي شلبي، فيديو من الاحتفالية، عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت خلاله نبيلة عبيد لحظة وصولها احتفالية عيد ميلاد أشرف زكي.

وقالت بوسي في الفيديو: "بلبل مش بتخرج خالص، عشان عاملة عزل لوحدها كدا.. يا أشرف شوف أنت غالي على الناس إزاي، مبتظهرش غير للغاليين.. ما تبوسيش يا بشرى، ما تبوسيش يا ماجدة".

وتواجد عدد من الفنانين في احتفالية أشرف زكي بعيد ميلاده النجوم بشرى، أحمد رزق، أوس أوس، علي ربيع، بالإضافة إلى تواجد روجينا وبناتها.

وكانت الفنانة روجينا زوجة الفنان أشرف زكي، احتفلت في وقت سابق بعيد ميلاده عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "كل سنة وأنت عمري اللي فات، وكل اللي جاي، كل سنة وأنت حبيبي وأحلى وأجمل أيام عمري معاك، كل سنة وأنت صوتك في الدنيا بيطمني، كل سنة وأنا وبناتك في حضنك".

وأضافت: "كل سنة وأنت أكرم وأطيب وأحن قلب في الدنيا عليا وعلى مايا ومريم، يارب دايمًا سندي وظهري ونور في عيني، ربنا يحفظك ليا وللبنات يا أبو البنات، يا عمري، يا عسلية، يا حنين".