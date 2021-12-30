روجينا تحتفل بعيد ميلاد زوجها أشرف زكى من خارج مصر.. ونبيلة عبيد تفاجئه

القاهرة - سامية سيد - احتفل الفنان أشرف زكى بعيد ميلاده وسط كوكبة كبيرة من نجوم الفن، فيما احتفلت الفنانة روجينا بعيد ميلاد زوجها أشرف زكى، بشكل مختلف، لتواجدها خارج مصر، ونشرت عبر خاصية ستورى إنستجرام، فيديوهات ترصد احتفالها بعيد ميلاد زوجها، وتورتة عيد ميلاده.

ومن جهتها نشرت الإعلامية بوسى شلبي فيديو، يكشف مفاجأة الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد للفنان أشرف زكى ومشاركتها فى عيد ميلاده، فيما ارتدى الفنان الشاب حسن أبو الروس قبعة بابا نويل للاحتفال بعيد ميلاد أشرف زكى.

واحتفل عدد من نجوم الفن بعيد ميلاد الدكتور أشرف زكي نقيب المهن السينمائية الـ61، بأحد الفنادق بالشيخ زايد، وحرصوا على مفاجأته بالهدايا، وكان من أبرزهم ماجدة زكى وأوس أوس وبشرى والإعلامية بوسى شلبى وبنات أشرف زكى، بينما غابت روجينا لتواجدها خارج البلاد.

وكانت روجينا احتفلت بعيد ميلاد زوجها الفنان ونقيب المهن التمثيلية أشرف زكي بعيد ميلاده الواحد وستين، فهو من مواليد مثل هذا اليوم 29 ديسمبر عام 1960، ونشرت روجينا مجموعة صور تجمعهما عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، مصحوبة بتعليق: "كل سنة وانت عمرى اللى فات.. وكل اللى جاى كل سنة وانت حبيبى واحلى واجمل ايام عمرى معك.. كل سنة وانت صوتك فى الدنيا بيطمني".

وتابعت: "كل سنة وانا وبناتك فى حضنك.. كل سنة وانت اكرم واطيب واحن قلب فى الدنيا عليا وعلى مايا ومريم.. يا رب دايما سند فى ضهرى ونور فى عينى.. ربنا يحفظك ليا وللبنات يابو البنات يا عمري يا عسلية يا حنين".