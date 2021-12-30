الموت يفجع جوليا بطرس بوفاة والدتها

كتب امير فتحي في الخميس 30 ديسمبر 2021 02:45 صباحاً - أعلن الملحن زياد بطرس، شقيق الفنانة اللبنانية جوليا بطرس، وفاة والدتهما، أمس الأربعاء، وذلك عبر تدوينة كتبها على حسابه على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

فقد نشر زياد بطرس صورة عبر حسابه على انستجرام، لنعى والدته كاشفا من خلالها وفاة والدته السيدة ماري مومجيان، أرملة المرحوم خليل بطرس الذي توفي في كانون الثاني/يناير من عام 2020، وعلق :”الله يرحمك يا ماما”.

يذكر أن جوليا بطرس من مواليد 1 أبريل 1968، ولدت في بيروت من أسرة تتكون من ثلاثة ابناء جوليا وشقيقها الفنان والملحن زياد بطرس وشقيقتها المخرجة صوفي بطرس.

أطلقت جوليا في سن الرابعة عشر، ألبومها الأول تحت عنوان هذه هي الحياة من تأليف وتلحين إلياس الرحباني وأطلقت أول أغنية لها باللغة العربية “غابت شمس الحق”، من تلحين شقيقها زياد بطرس، الذي يقوم اليوم بتلحين معظم أعمالها.

وعرفت جوليا بطرس بأغانيها الوطنية والرومانسية، و أصدرت عام 1987 ألبومها الثاني “وين مسافر” الذي ترك بصمة مميزة في مسيرة جوليا الفنية، ثم صدر لها ألبوم ” حكاية عتب” في سنة 1994 أصدرت ألبوم ” يا قصص” الذي حقق نجاحاً كبيراً، لتطرح فيما بعد ألبوم ” القرار”. ثم طرحت ألبوم “شي غريب” عام 1998، “بصراحة” عام 2000.