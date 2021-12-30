فيفي عبده ترقص على انغام “سلامي” لـ كاظم الساهر وتوجه تحية للشعب العراقي!

كتب امير فتحي في الخميس 30 ديسمبر 2021 02:45 صباحاً - حرصت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده على توجيه تحية، على طريقتها للشعب العراقي من خلال وصلة رقص جديدة لها على انغام اغنية “سلامي” للفنان العراقي كاظم الساهر.

ونشرت فيفي عبده، مقطع فيديو عبر حسابها على انستغرام، وعلقت كاتبة: “يا سلام علي اغنية سلامي للقيصر كاظم الساهر سلامي لشعب العراق اللي في العراق و خارج العراق بحبكم ❤️❤️❤️❤️❤️”.

وقد اثارت وصلة الرقص ردود فعل متباينة حيث جاءت التعليقات على الشكل التالي”الاغنيه بصوب ???? والرقصه صوب ثاني هذه حزينه يا فيفي ♥️بس انتي عسل وخمسه مواه” و “ترة مو كل الاغاني العراقيه لارم تفتحين شعرج” و “واحنا نسلم عليك يا ست فيفي. ربنا يحفظ وطنا العراق ومصر وكل الوطن العربي. كل سنه وانتي طيبه ????????”.