الدكتورة خلود تصف الطائف بـ “باريس السعودية” وتتغزل بجمال القرود!.. فيديو

كتب امير فتحي في الخميس 30 ديسمبر 2021 02:45 صباحاً - شاركت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من اجواء جولتها في الطائف السعودية.

واعربت الدكتورة خلود عن اعجابها بالجو في الطائف خاصة من ناحية الضباب حيث قالت “سميت الطائف باريس السعودية”.

كما ظهرت الدكتورة خلود في احد المشاهد في حالة الانبهار بمجرد رؤية القرود في مدينة الطائف السعودية

وظهرت خلود أثناء تواجدها في السيارة على الطريق بمدينة الطائف وشاهدت بعض القرود التي تتحرك بجانب الطريق لتطلب من زوجها التوقف قائلة: “وقفوا فيه قرود”.



وصدمت الدكتورة خلود متابعيها بطريقة تغزلها في القرود والحديث معهم قائلة: “هاي حياتي أيش لونكم، هلا بالزين هلا بالجمال، هلا هلا هلا، أعطيهم أكل عندنا دونت صح، كيوت، هاي يا روحي، عمري والله شو ها الجمال، انتي حلوة”.



تعليقات الجمهور انقسمت ما بين السخرية من دكتورة خلود جاءت بسبب طريقتها في الحديث والتغزل في القرود وما بين الطرافة حول صدمة القرود من التغزل فيهم.