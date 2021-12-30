رغد صدام حسين تحيي ذكرى اعدام والدها وتوجه كلمة للشعب العراقي.. فماذا جاء فيها؟!

كتب امير فتحي في الخميس 30 ديسمبر 2021 02:45 صباحاً - أحيت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل، الذكرى الخامسة عشر على رحيل والدها حيث تم تنفيذ حكم الاعدام بحقه يوم السبت الموافق 30 ديسمبر عام 2006.

ونشرت رغد صدام حسين مقطع فيديو، عبر حسابها على تويتر، وجهت من خلاله كلمة الى الشعب بهذه المناسبة.

كما نشرت رغد صدام حسين تغريدة قالت فيها: “يعلق العراقيون شارة الشهيد على صدورهم يظهر فيها رسما للصرح الشهير نصب الشهيد وجملة “الشهداء اكرم منا جميعا” سمي يوم 1 كانون الاول يوم الشهيد العراقي بأمر من الرئيس صدام حسين تخليدا لذكرى الجنود والضباط العراقيين الذين وقعوا في الاسر عند الجيش الايراني ونفذ بهم عملية اعدام بشعة.”.

وتابعت “اليوم قررت ان اضع شارة الشهيد هذه الخاصة بوالدي الرئيس الشهيد صدام حسين كوسام شرف في هذا اليوم. حفظ الله احبابكم من كل سوء ورحم الله شهداء العراق جميعا . تظهر خلفي صورة الرئيس الشهيد صدام حسين حيث تم رسمها بريشة الفنان القدير فائق حسن.”.

بدورها نشرت حرير حسين كامل مقطع الفيديو عبر حسابها على انستغرام موردة اهم ما جاء فيه حيث كتبت “كلمة والدتي السيده رغد صدام حسين في الذكرى السنويه لأستشهاد الرئيس صدام حسين..✌????

⭕️قد لا يؤمن البعض بنا وقد يقف البعض الاخر في طريقنا وذلك قد يؤخر خطواتنا لكن لن يمنعنا من اكمال هذه المسيره بإذن الله

⭕️وان نتقبل العراقي حتى من اخطأ منهم عدا اولئك الذين حين سألهم ذووا ضحايا ثورة تشرين عن مصير اولادهم..اجابوهم لاتسألون صاروا اكل للسمج

⭕️ستعلوا كلمة الحق رغم انوفهم

⭕️سنصل الى هدفنا في بناء بلدنا ليعود علمهُ خفاقاً عالياً منتصراً كما كان دوماً

⭕️انبذوا الطائفية والفتن وكونوا صفاً واحداً

⭕️سيعود العراق في المقدمه وينفتح على العالم ويكون مناراً كما كان دوماً

⭕️رؤيتي لم تتغير يوماً ف انا ارى فرحتكم واحتفالاتكم بالنصر المؤزر في ساحة الاحتفالات الكبرى”.