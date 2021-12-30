إيمى سمير غانم تنشر فيديو من لقاء قديم لوالديها وتعلق: يا أغلى حاجة فى حياتى

القاهرة - سامية سيد - نشرت الفنانة إيمى سمير غانم فيديو للقاء قديم جمع والديها الراحلين، الفنانين سمير غانم، ودلال عبد العزيز، عبر حسابها الرسمى بإنستجرام، وعلقت: "يا أغلى حاجة فى حياتى، الله يرحمكم يا رب يا رب".

وظهرت دلال عبد العزيز فى الفيدو فى فترة شبابهما، وقالت: "الست ست والراجل راجل وسى سمير"، لترد عليها إحداهما: "هو بيزعق وينطر فى البيت"، ليرد الراحل سمير غانم: "أزعق وادخل أقفل عليا الأوضة".

ولا تزال الشائعات تحاصر النجمة إيمى سمير غانم يومًا بعد يوم، فبعد انتشار شائعة ارتدائها الحجاب الأسبوع الماضى عقب أدائها مناسك العمرة مؤخرًا طالتها مجددًا شائعة انفصالها عن زوجها الفنان حسن الرداد.

وزعم البعض على مواقع التواصل أن زوجها تركها وحيدة فى محنتها بعد وفاة والديها ولم يكن متواجدا بجانبها الفترة الماضية بالتزامن مع حالة نشاط فنى للرداد، ومع انتشار تلك الأنباء اليومين الماضيين خرج حسن الرداد ليحسم الأمر نافيًا كل ما تردد عن ذلك، ووصف تلك التقارير لـ"الخليج 365"بأنه "كلام سخيف وفاضى" ووجه رسالة لمروجى الشائعات: "ماورهومش غير القرف وسيرة الناس".

الرداد أوضح أنه منشغل حاليًا بمسرحيته الجديدة "في نص الليل" والذى يشارك في بطولتها عدد كبير من الفنانين، والعام الماضى طالت إيمى وحسن شائعات الانفصال أيضًا ونفاها الثنائى حينها وردا عليها بقوة.