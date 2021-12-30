شكرا لقرائتكم خبر عن سمية الألفى: "أجريت جراحة لإزالة ورم نادر فى الصدر وأنا بتحسن دلوقتى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة سمية الألفى عن تفاصيل الوعكة الصحية التي تعرضت لها مؤخراً، موضحة أنه تمت إزالة الورم الذى كان في الصدر، بالإضافة إلى الغدد الليمفاوية، وتابعت: "وأنا الآن بخير والحمد لله أنا بتحسن".

وأكدت سمية الألفى، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "يحدث في مصر"، الذى يقدمه الإعلامى شريف عامر، أن الطبيب المعالج لها أكد لها أن الورم من الأنواع النادرة، وتابعت: "الكانسر اللى أصبت به نادر.. وكمان أسبوعين هبتدى رحلة علاج".

ومرت الفنانة سمية الألفى بأزمة صحية، دخلت على إثرها المستشفى لتخضع لعملية جراحية خطيرة، حيث تستأصل ورمًا في الصدر من الدرجة الرابعة، بالإضافة إلى عملية الغدد الليمفاوية.

وتمكث سمية عدة أيام في المستشفى بعد إجراء العملية، حيث يرافقها ابنها الفنان أحمد الفيشاوى وعدد من الأقارب، وجاء قرار إجراء الجراحة بعد شعورها بتعب شديد فى الصدر منذ عدة أشهر وأجرت بعض الفحوصات التى تطلبت ضرورة خضوعها للعملية.

سمية الألفي كانت قد تحدثت فى لقاء سابق عن مرض نادر أصيبت به جعلها غير قادرة على المشي، ولم يستطع الأطباء بمصر تشخيصه في البداية، حتى اكتشفت أن المرض عبارة عن تكون أكياس من سائل النخاع الشوكي واستقرت على فقرات العمود الفقري، واضطرت بسببه لإجراء عمليات جراحية عديدة، وكان يصطحبها فى رحلة العلاج بالخارج الراحل فاروق الفيشاوي، قائلة: "عمري ماهنسى وقفته جنبى".