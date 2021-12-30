شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة زوج أخت الفنان محمود الليثى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المطرب الشعبى محمود الليثى وفاة زوج أخته "عاطف مسعود"، وذلك على حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" .

من ناحية أخرى، من المقرر أن يحيى المطرب محمود الليثى، حفلا غنائيا بمدينة القرم ضمن فعاليات مهرجان شتاء مسقط، اليوم الخميس، لكن وفاة زوج أخته قد يمنعه من إحياء الحفل.

وتألق المطرب الشعبى محمود الليثى، خلال النصف الأول من شهر ديسمبر فى لندن، وذلك فى جولة غنائية، حيث قدم 3 حفلات، تألق خلالها بأجمل أغنياتها وبحضور عدد كبير من الجاليات العربية التي تفاعل مع أغنياته.

وطرح المطرب محمود الليثى مؤخرًا أغنية بعنوان "رجولة برجولة"، والأغنية من كلمات حودة الجوكر، وألحان وتوزيع زيزو المايسترو، كما طرح أغنية "يالهوى"، على موقع "يوتيوب" والتى صورها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات ملاك عادل، وألحان هانى فاروق، وتوزيع زيزو.

وقدم الليثى كليب جمعه بالفنانة اللبنانية مايا دياب يحمل اسم "حطالى روج" فى بيروت من كلمات ملاك عادل وتوزيع اسلام شيبسى وألحان الليثى، وتحمل طابع البهجة والفرح.