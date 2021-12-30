نادية الجندي بـ"الكاجوال" وأيتن عامر مع "بابا نويل".. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

نادية الجندي

نشرت الفنانة نادية الجندي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كاجوال، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

شذا حسون

نشرت الفنانة شذا حسون صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنقة، ونالت الصورة إعجاب جمهورها.

سلمى أبو ضيف

نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

رحاب الجمل

نشرت الفنانة رحاب الجمل صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بجانب "كلب".

رانيا ملاح

نشرت الفنانة رانيا ملاح صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة سوداء.

حنان مطاوع

نشرت الفنانة حنان مطاوع صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بجانب شجرة "الكريسماس".

تامر شلتوت

نشر الفنان تامر شلتوت صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث ظهور له.

أيتن عامر

نشرت الفنانة أيتن عامر صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها مع بابا نويل.

أروى

نشرت الفنانة أروى صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها وسط الصحراء من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

أحمد التهامي

نشر الفنان أحمد التهامي صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث ظهور له.