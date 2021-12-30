بالفيديو: أبو تريكة “زعلان” من صلاح!

كتبت أسماء لمنور في الخميس 30 ديسمبر 2021 01:09 صباحاً - منذ 35 دقيقة

أبدى محمد أبو تريكة، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، والمحلل الرياضي بقناة “بي إن سبورتس”، عتبه على محمد صلاح نجم ليفربول بعد إضاعته لركلة جزاء في مباراة فريقه أمام ليستر سيتي.

وأضاع صلاح ركلة جزاء تصدى لها الحارس كاسبر شمايكل ببراعة في المباراة التي انتهت لمصلحة ليستر بهدف دون رد ضمن الجولة الـ20 من “البريميرليغ” أمس الثلاثاء.

وقال أبو تريكة في الاستوديو التحليلي الذي أعقب المباراة: “أفضل اللاعبين في العالم يضيعون ركلات الجزاء، لكن أنا زعلان من محمد صلاح، والسبب أنه بعد ضربة الجزاء هرب من الكرة”.

وتابع أبو تريكة: “لقد خاف محمد صلاح من الكرة. هو ليس لاعبا صغيرا، بل أفضل لاعب في العالم، لكن عليك عدم الاختفاء ولمس الكرة بشكل مستمر، حتى يستفيق، وينزل إلى منتصف الملعب أيضا، مثل هذه الأشياء تحدث”.

وعلق أبو تريكة عن فرصة ذهبية ثانية لصلاح أعقبت ركلة الجزاء، قائلا: “الكرة التي صدها شمايكل جاءت إلى محمد صلاح بالصدفة، ولو كان بثقته ويتمتع بالهدوء لوضعها في الشباك، لكن اللاعبين الكبار يتعلمون دائما بعد إضاعة ركلات الجزاء، واللاعب الكبير لا يتأثر”.

ومن جهة ثانية، شن أبو تريكة هجوما كبيرا على الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، وذلك لاعتقاده بأن المؤسسة التي تحكم عالم الساحرة المستديرة، تتعامل مع الاتحاد الإفريقي للعبة، بطريقة تفوح منها رائحة “الاستعلاء والاحتقار”.

وجاء هجوم أبو تريكة على “الفيفا”، ردا على سؤال حول البيان الرسمي الذي نشره الاتحاد الدولي، لتمديد بقاء اللاعبين الأفارقة مع أنديتهم الأوروبية حتى الثالث من يناير، بدلا من الموعد المتفق عليه مسبقا، بالسماح لنجوم القارة الإفريقية بالانتظام في معسكرات منتخبات بلادهم، قبل أسبوعين من بطولة أمم إفريقيا، التي من المقرر أن تنطلق في الكاميرون في التاسع من الشهر المقبل.

وقال أبو تريكة: “أتمنى أن يفعلها الفيفا في كل البطولات والمسابقات، لا يأتي عند الأفارقة واللاعبين الأفارقة ويعطيهم التصريح”.

وأضاف: “لا توجد معاملة بالمثل، طبعا. وأنا آسف جدا لأقول إنهم يعاملون إفريقيا باحتقار .. باحتقار”، مضيفا: “هذا يحدث بضغط الأندية الأوروبية، معك أن يكون هناك حوار وتسمح للاعبين بالحضور قبل أسبوع، لكن باقي المسابقات؟ أمم أوروبا؟ تصفيات أمريكا الجنوبية وإفريقيا. تعامل بالمثل”.