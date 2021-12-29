بعد مرور 6 سنوات.. شاهدوا نجمة ذا فويس كيدز “هيا حازم” بفستان الزفاف؛ هكذا أصبح شكلها يضج بالأنوثة والجمال | صور

كتب امير فتحي في الأربعاء 29 ديسمبر 2021 11:57 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور جديدة لإحدى مشتركات برنامج “ذا فويس كيدز” أنها هيا حازم التى أطلت بفستان عروس مما تسبب في جدل كبير، لأنه لم يمر سوى 6 سنوات فقط على عرض البرنامج.

وخطفت هيا الأنظار بجمالها والتغيير الجذري بملامحها بعد مرور سنوات على مشاركتها في برنامج المواهب “ذا فويس كيدز”. الامر الذي أثار تساؤل الجمهور عن حقيقة زواجها خصوصا أنها مازالت صغيرة على الزواج فهي تبلغ من العمر 19 عامًا على أقصى تقدير.

إلا أنه بعد التدقيق في حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأشهر “إنستجرام” والذي يتابعه ما يقارب 301 ألف مشترك اتضح أن هيا اتجهت نحو عالم الموضة والأزياء مستغلة جمال ملامحها وقوامها الممشوق .

ودائمًا ما تنشر هيا عبر حسابها مقاطع فيديو وصورًا من جلسات تصوير خاصة بالعرائس وتقدم مكياجًا خاصًا بهذه الفئة ولها فريق عمل خاص بها ولها إطلالات مميزة أيضًا، كما تخصص في الحساب صورًا تحمل جانبًا خاصًا من حياتها الشخصية.

الفتاة العراقية هيا حازم ظهرت عام 2016 لأول مرة خلال برنامج ذا فويس كيدز وكانت في الصف الثاني المتوسط وقتها وقدمت أغنية أعمل عاقلة لـ نانسي عجرم والتي نالت إعجاب الجمهور وحققت لها بعض الشهرة لكن لم تتمكن من الاستمرار في البرنامج حتى المرحلة النهائية لتحتفي بعدها عن الأنظار.

عادت هيا حازم لاستخدام السوشيال ميديا عام 2019 ولم تنشر أي صور لها علاقة ببرنامج ذا فويس كيدز، لكنها ظهرت بملامح مختلفة تمامًا وأكبر سنًا بكثير وعبرت عن اهتمامها الشديد بمجال الموضة والمكياج وحتى عروض الأزياء بدلاً من الغناء.

وتسعى هيا حازم حاليًا لإطلاق عملها الخاص في مجال الموضة والعناية بالبشرة والشعر ولديها فريق تتعاون معه باستمرار وهو ما سمح لها بالظهور أكثر من مرة بفستان زفاف متنوعة لكن ملامحها اختلفت تماماً عندما ظهرت بدون مكياج حيث بدت أصغر سناً بكثير وهو ما عرضها للكثير من النقد لكن هذا العمل حقق لها الكثير من التفاعل حيث يصل عدد متابعيها إلى ما يقارب 301 ألف متابع على إنستجرام فقط.

نجوم “ذا فويس كيدز” يودعون الطفولة

جدير بالذكر أنه لم تكن هيا حازم هي الوحيدة من مشاركين ذا فويس كيدز التي فاجئت جمهورها حيث أثارت ميرنا حنا مسبقًا الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي بعد نشر عددًا من صورها التي تظهر تغيير كبير في ملامحا الطفولية التي اعتاد عليها جمهورها.

أيضاً زين عبيد أصبح مختلفاً تماماً بعد أن أصبح شاباً، وتحديداً بعد خضوعه لعملية تكميم معدة خسر على إثرها وزنه الزائد، الذي عرف به خلال مشاركته في الموسم الأول من ذا فويس كيدز، كذلك محمد عزيز الهداجي تغيرت ملامحه بشكل لافت بعد أن ودع الطفولة وأصبح شابًا وسيمًا.

ومن نجوم ذا فويس كيدز الذي أصبح شكله مختلفاً عن بدايته في البرنامج، هو مروان النصوح الذي فاجأ الجمهور بملامحه وهو شاب، وأيضاً علي الهادي الذي تغيرت ملامحه على نحو ملحوظ.

لا يمكن أن ننسى نهيلة القلعي التي بدت شابة في العشرين من عمرها، ورغم أن شكلها مازال يحتفظ بملامح الطفولة التي أطلت بها في ذا فويس كيدز، إلا أنها لفتت الأنظار بتغيرها بعد أن صبغت شعرها بالأشقر وأصبحت ترتدي ملابس عصرية تناسب سنها.

أما غدي بشارة فمازال يحتفظ بملامحه التي عرف بها خلال مشاركته في برنامج ذا فويس كيدز، وكذلك جويرية التي رغم دخولها في مرحلة المراهقة وتغيرها إلا أنها مازالت بنفس الشكل الذي عرفها به الجمهور.

يُذكر أن الموسم الأول من ذا فويس كيدز عرض عام 2016، وتكونت لجنة تحكيمه من الفنان كاظم الساهر والفنان تامر حسني والفنانة نانسي عجرم، وفاز باللقب الطفلة اللبنانية “لين الحايك” من فريق القيصر.

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