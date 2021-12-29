شكرا لقرائتكم خبر عن ماجدة زكى وأوس أوس وبشرى يحتفلون بعيد ميلاد أشرف زكى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل عدد من نجوم الفن بعيد ميلاد الدكتور أشرف زكي نقيب المهن السينمائية الـ61، بأحد الفنادق بالشيخ زايد، وحرصوا على مفاجأته بالهدايا، وكان من أبرزهم ماجدة زكى وأوس أوس وبشرى والإعلامية بوسى شلبى وبنات أشرف زكى، بينما غابت روجينا لتواجدها خارج البلاد.

وكانت روجينا احتفلت بعيد ميلاد زوجها الفنان ونقيب المهن التمثيلية أشرف زكي بعيد ميلاده الواحد وستين، فهو من مواليد مثل هذا اليوم 29 ديسمبر عام 1960، ونشرت روجينا مجموعة صور تجمعهما عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، مصحوبة بتعليق: "كل سنة وانت عمرى اللى فات.. وكل اللى جاى كل سنة وانت حبيبى واحلى واجمل ايام عمرى معك.. كل سنة وانت صوتك فى الدنيا بيطمني".

وتابعت: "كل سنة وانا وبناتك فى حضنك.. كل سنة وانت اكرم واطيب واحن قلب فى الدنيا عليا وعلى مايا ومريم .. يا رب دايما سند فى ضهرى ونور فى عينى.. ربنا يحفظك ليا وللبنات يابو البنات يا عمري يا عسلية يا حنين".

يذكر أنه خلال استضافة الدكتور أشرف زكي وروجينا ببرنامج "سهرانين" الذى يقدمه النجم أمير كرارة كشف "زكي" قصة تعلقه بروجينا منذ دراستها فى المعهد العالى للفنون المسرحية، وقال مازحًا: "اتجوزتها شفقة"، واستدرك: "أول ما شفتها قلت لزميلى أحمد شفيق هتجوزها، تقريبا صعبت عليا، عجبنى إنها بنت متربية وجميلة، كانت جاية من محافظة الشرقية (دوغرى)، وأول ما شفتها حسيت إن فيه توافق، مكنتش عارف بيتها، عملت خطة عشان أوصل لها، سألت زميلتها فين بيتها؟ ورحتلها عند البيت".

من جانبها قالت روجينا: "أشرف كان بيحاول يجر معايا كلام، قال لى: عايزك فى مسرحية، وأنا أقول له: لما يكون فيه ورق الأول".

وعن أول "خناقة" بينهما، قالت روجينا: "أشرف عصبى جدا، وبيتعصب باللغة العربية، عملنا خطوبة على الضيق، وعزم كل المطربين، فجأة لقيت محمد منير ومدحت صالح، وحسن الأسمر، وأقوم أرقص، يقول لى هو أنتِ مش هتبطلى، اتخانق معايا وقال لى أنتِ لا تصلحى ولا تتحملى المسئولية، وتانى يوم جه رمى الدبلة".