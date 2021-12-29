شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة من يسرى نصر الله لأبطال مسلسله "منورة بأهلها" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه المخرج يسرى نصر الله رسالة إلى فريق عمل أول مسلسل تليفزيونى له "منورة بأهلها" مع استقبال عام ميلادى جديد، واصفا 2021 بالصعب لكن من مميزاته إخراجه لهذا العمل.



يسرى نصر الله

وكتب "نصر الله" على حسابه على "فيس بوك": "السنة قربت تخلص.. ماقدرش أبدا أنكر إنها كانت سنة صعبة.. ومستحيل أنكر برضو حلاوتها.. السنة دي شغال على أول مسلسل أخرجه.. مش حاتكلم عن حبايبى إللى أعرفهم واشتغلت معاهم قبل كدة.. حاتكلم عن اللى دخلوا حياتى وأثروها".

وأضاف: "ممثلون سحروني بتفانيهم وحبهم للشغلانة؛ غادة عادل ومحمد حاتم وأحمد السعدنى وسلوى خطاب ورانيا يوسف وعلاء حسنى وعصام عمر وعمر رزيق وعباس أبو الحسن وسلوى عثمان وعلى العربى وكتار تانين".

واختتم قائلا: "كل الناس دول اللى أول مرة أشتغل معاهم وبقوا خلاص جزء من عيلتى كل سنة وانتوا طيبين.. بحبكم".

مسلسل "منورة بأهلها" مكون من عدة حكايات، وتحمل القصة الأولى اسم "قصاقيص صور"، وهي من بطولة ليلى علوي، غادة عادل، باسم سمرة، ناهد السباعي وغيرهم نخبة من النجوم، والمسلسل من تأليف محمد أمين راضي.

وتدور أحداث المسلسل عام 2008 فى 10 حلقات للعرض على إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة، وهو تأليف محمد أمين راضى، وبطولة ليلى علوى، غادة عادل، باسم سمرة، وأحمد السعدنى وعباس أبو الحسن وناهد السباعى، وعدد آخر من الفنانين ويسجل العمل ثانى تجارب يسرى نصر الله في دراما المنصات بعدما قدم حلقة في مسلسل "نمرة 2".