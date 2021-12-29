شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة تحيى حفل اليوم الوطنى التونسى على هامش إكسبو دبى يوم 4 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد النجمة لطيفة لإحياء حفل جماهيرى، احتفالا باليوم الوطني التونسي فى دبي، وذلك ‏يوم 4 يناير المقبل على هامش إكسبو دبي 2020، وتغني لطيفة باقة من أشهر أغنياتها الجديدة ‏والقديمة، حيث تدمج بين أغانى الماضي والحاضر، حتى تتناسب مع كافة الأجيال التى تحضر ‏الحفل، لتلتقى بجمهورها من كافة الجاليات العربية المتواجدة في دبي حاليا.‏

وتعد هذه الحلفة هي الثانية للنجمة لطيفة في إكسبو دبي، بعد إحيائها حفل جائزة الصحافة ‏العربية، والذى أقيم منذ عدة أيام وحقق نجاحا كبيرا، بحضور نخبة من رموزالصحافة والإعلام ‏في الوطن العربي، وأبدعت خلال الحفل بغناء قصيدة "تأملات" خامس تعاون لها مع الشيخ محمد ‏بن راشد آل مكتوم.‏

يذكر أن لطيفة انتهت من تصوير أحدث أعمالها، وهي قصيدة "حلم" آخر أعمال الشاعر ‏الراحل حسين السيد، ومن ألحان الموسيقار طلال، وأخرجها بطريقة الفيديو كليب المخرج وليد ‏ناصيف، ويتم طرحها قريبا، حيث تجرى عمليات المونتاج والتلوين في دبي.‏