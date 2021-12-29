فن ومشاهير

إصابة فارس كرم بفيروس كورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعلن الفنان اللبناني فارس كرم، مساء اليوم الأربعاء، إصابته بفيروس .

وكتب كرم، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "أعتذر من جمهوري الكريم عن إلغاء أي ارتباط فني متعاقد عليه، وذلك بسبب إصابتي بفيروس كورونا.. أشكر تفهمكم ونلتقي على خير بإذن الله".

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان اللبناني فارس كرم، ألبوم "44:36"، والذي تضمن 12 أغنية.

أغاني ألبوم فارس كرم الأخير هي: "حبك برم، والشارع كلو، وبدنا نولع، وكل الناس حواليكى، وقربك وجع، وسمع، وصدقنى صعبة، وبلاد الله، ورمشت، وطلت بالأبيض، ونسيت اللى راحوا، والله عليك".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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