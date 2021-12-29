نجلاء بدر: دوري في حكاية "ويبقى الأثر" عوض افتقادي للأمومة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعربت الفنانة نجلاء بدر عن سعادتها ، بعد مشاركتها في بطولة حكاية "ويبقى الأثر" بمسلسل "إلا أنا".

وقالت نجلاء بدر في مداخلة هاتفية مع دنيا صلاح عبد الله ببرنامج "في حتة تانية" عبر محطة ميجا إف إم، إن المسلسل عوضها عن افتقادها لمشاعر الأمومة، بعد تقديمها دور أم لأبناء في مرحلة الشباب

أضافت أنها سعيدة بفكرة الابتعاد عن أدوار الأنثى التي تعتمد على شكلها، لأن تحجيم الفنان يقتل موهبته، وهي ترفض أن تخضع لتنصيف واحد كممثلة، خاصة أنها تفضل ملامحها بدون ماكياج

حكاية "ويبقى الأثر" هي سادس حكايات مسلسل "إلا أنا"، فكرة يسري الفخراني، وسيناريو وحوار أماني التونسي، وإخراج أحمد يسري، وبطولة نجلاء بدر، مصطفى درويش، إيناس كامل، رانيا منصور، مصطفى درويش، محمد التاجي، وعدد آخر من الفنانين.

وتناقش الحكاية فكرة الأثر السلبي والإيجابي الذي يتركه الأشخاص لدى بعضهم، وكذلك فكرة الآمان بالنسبة للأسرة وكيفية تأمين مستقبل أولادهم من خلال التعليم