وفاة والدة الفنانة جوليا بطرس.. وغدا تشييع جنازتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

توفيت اليوم الأربعاء، والدة الفنانة اللبنانية جوليا بطرس، وذلك بعد صراع مع المرض.

وأعلن الملحن زياد بطرس شقيق "جوليا"، وفاة والدته في منشور عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "الله يرحمك يا ماما".

وتابع في المنشور الذي يحمل تفاصيل جنازتها، بأن الجنازة ستخرج عقب ظهر غد الخميس من كاتدرائية القيامة في منطقة الربوة في لبنان.

وأضاف، أن الأسرة تستقبل العزاء في صالون الكنيسة في نفس اليوم، وحتى الساعة السادسة مساءً.

يذكر أن جوليا بطرس ولدت في بيروت من أسرة تتكون من ثلاثة أبناء جوليا وشقيقها الفنان والملحن زياد بطرس وشقيقتها المخرجة صوفي بطرس.

أطلقت جوليا في سن الرابعة عشر، ألبومها الأول تحت عنوان "هذه هي الحياة" من تأليف وألحان إلياس الرحباني وأطلقت أول أغنية لها باللغة العربية "غابت شمس الحق" من ألحان شقيقها زياد بطرس.

وعرفت جوليا بطرس، بأغانيها الوطنية والرومانسية، وأصدرت عام 1987 ألبومها الثاني"وين مسافر" الذي ترك بصمة مميزة في مسيرة جوليا الفنية، ثم صدر لها ألبوم "حكاية عتب" في سنة 1994 وأصدرت ألبوم"يا قصص" الذي حقق نجاحاً كبيرا، لتطرح فيما بعد ألبوم"القرار".

ثم طرحت ألبوم "شئ غريب" عام 1998، "بصراحة" عام 2000 وحازت جوليا خلال مسيرتها الفنية على جوائز عدة تقديرية من لبنان ومن أكثر من دولة عربية، كما حصلت في عام 2000 على وسام الأرز في لبنان.

كما أطلقت في عام 2004 ألبومها الرومانسي الرائع"لا بأحلامك"، وفي عام 2006 طرحت ألبومين متتالين هما "تعودنا عليك" و "أحبائي"، وآخر ألبوماتها هو "على ما يبدو" عام 2011 وألبوم "يوماً ما" الذي أطلقته عام 2012.