قصة آخر ظهور جمع بين الفيشاوي وندى الكامل قبل انفصالهما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تداولت أنباء حول انفصال الفنان أحمد الفيشاوي عن زوجته ندى الكامل، اليوم الأربعاء، ليؤكد بعدها محمد الألفي شقيق الفنانة سمية الألفي ومدير أعمال الفنان أحمد الفيشاوي في تصريحات خاصة لـمصراوي، حقيقة الانفصال، مضيفا أن الطلاق وقع منذ أسبوع بشكل رسمي وبدون أي خلافات بينهما.

وكان آخر ظهور جمع الفيشاوي وندى الكامل في 5 ديسمبر2021 ، وذلك خلال تواجدهما ضمن فعاليات الدورة الـ43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ونشر الفيشاوي صورته معها عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "الجميلة والوحش.. ليلة سعيدة مهرجان القاهرة السينمائي.. نراك العام المقبل إن شاء الله".

بالتدقيق في الحساب الشخصي الخاص بالفنان أحمد الفيشاوي عبر"إنستجرام" نجد أنه منذ ذلك الوقت لم ينشر أي صور تجمعه مع زوجته، مكتفيا بنشر صورا تخص أعماله الفنية وذكرياته القديمة مع أعماله، وتردده الدائم على صالة الجيم وممارسة التمارين الرياضية.

وكانت صفحة منسوبة لزوجة الفيشاوي، قد نشرت صورة لها وعلقت عليها: "من امرأة قلبها هلك وانطفئ، أود أن أعلن عن انفصالي أنا وزوجي أحمد الفيشاوي يوم ٢١ الشهر الجاري".

وتابعت: "ربنا يوفقنا ويكتب لكل واحد فينا السعادة وراحة البال، لقد كنت خير صديق وطاب لي العيش معك حتي في أحلك أوقاتنا، سأفتقدك كصديق كثيرا".

واستكملت: "الرجاء عدم الخوض في هذا الموضوع احتراما لمشاعر أطفالي وأسرتينا لقد عشت معك أربع سنوات وأعتقد أني كنت نعم الزوجة ونعم السند وقد أديت وأعطيت كل ما أملك من حب وتضحية لكي ترتاح، ولكني أعتقد أنك الآن سعيد من غيري ولست تعيس".

وأضافت: "أتمني لنفسي أن اكون أيضا سعيدة، ولكن واحقاقا للحق لقد أعطاني ووهبني كافة حقوقي الشرعية بلا نزاع أو تردد أو لحظة تفكير بل وأكثر".

واختتمت: "سوف أحبك دائما يا صديقي وأتمنى أن تكمل ما بدأناه سويا، وأن تنتبه لنفسك كثيرا، لقد كنت أمانة أرسلها الله لي، ولم أقصر يوما أو تركتك تعاني.. لقد حافظت عليها".

الفنان أحمد الفيشاوي تزوج نادية الكامل في يوليو 2018، وكانا من أشهر الثنائيات في الوسط الفني.