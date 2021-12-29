بطلة فيلم "سعاد" لـ الخليج 365: ما يحدث من المنتج مارك لطفي ظلم لكل فريق العمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أعربت بسنت أحمد بطلة فيلم "سعاد" عن سعادتها بالإعلان عن عرضه في تونس بداية من السبت المقبل، رغم الأزمة التي نشبت بين صناع العمل المنتج مارك لطفي من جهة، ومؤلفه محمود عزت والمخرجة أيتن أمين من جهة أخرى.

بسنت في أول تعليق لها على الأزمة، تحدثت لـ"الخليج 365"، قائلة: "في البداية الحمد لله الفيلم من المقرر عرضه في تونس بداية من السبت المقبل 1 يناير، وإن كنت غاضبة جدا من ما يحدث، وخاصة بعد المجهود الذي بذلناه، والحماس الذي وجدناه من المؤلف محمود عزت و المخرجة أيتن أمين، وأرى أنه من الظلم بعد كل هذا التعب والمعاناة التي عانوها، ونحن معهم، أن يتم منع عرض الفيلم في مصر".

وتابعت: "كان لدينا حماس كبير لمشاهدة الناس الفيلم في مصر، وبالتأكيد هي خطوة فارقة لنا ونحن في أول مشوارنا، والوقوف أمام ذلك منتهى الأنانية من الطرف الآخر، وأقول هذا بعد أن عايشت المجهود الكبير الذي قام به محمود عزت وأيتن أمين، إذ لم نرى غيرهم طوال الفترة العمل، ولم أرى أي دور للمنتج مارك لطفي، ولم نتعامل معه مطلقا، إذ كان المنتج بالنسبة لنا هو سامح عواض".

وأضافت: "وصلني أن المنتج مارك عادل تحدث عن دوره في اختياري أنا وبسملة شريكتي في بطولة الفيلم، وهذا لم يحدث مطلقا، بالنسبة إلي ذهبت إلى مكتب الكاستينج في الإسكندرية بسبب إعلان، وبالصدفة عرفت عن وجود اختبارات تخص فيلم ما ودخلت، ورشحت من قبل المخرجة أيتن أمين فقط".

فيلم "سعاد" توقف التصريح بالعرض في مصر، بعد تبادل المنتج مارك لطفي والمؤلف محمود عزت، الهجوم عبر صفحات التواصل الإجتماعي، و لجوء الطرفين إلى القضاء.

فيلم "سعاد" من إخراج أيتن أمين، سيناريو أيتن أمين ومحمود عزت، بطولة بسنت أحمد، وبسملة الغايش، وهاجر محمود، وإنتاج سامح عواض، درة بوشوشة، محمد حفظي ومارك لطفي.