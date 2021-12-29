داليدا خليل لـ”صوت بيروت إنترناشونال”: دوري في “بارانويا” تحد وقصي خولي متعاون

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 29 ديسمبر 2021 10:23 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 29 - ديسمبر - 2021 8:18 مساءً

قدمت النجمة اللبنانية داليدا خليل عددا كبيرا من الاعمال الدرامية التي لاقت صدى عند المشاهدين. لكنها خاضت اخيرا تجربة اعتبرتها مميزة، إذ شاركت في مسلسل “بارانويا” بدور حلمت به منذ زمن وهو الاستعراض. وعن دورها في هذا العمل الذي يعرض على منصة “شاهد” من بطولة قصي خولي، ريتا حايك وسعيد سرحان ومجموعة من النجوم تتحدث داليدا خليل في حوارها مع “صوت بيروت إنترناشونال” عن تفاصيل ترشيحها له وإستمتاعها بردة فعل الناس فتقول “اعتبر مشاركتي في مسلسل “بارانويا” تجربة مميزة جدا بالنسبة لي اولا لأنه اول تعاون مع شركة “صباح إخوان” ثانيا لأن الدور عنى لي الكثير على الصعيد الشخصي، إذ طالما تمنيت تقديم دورا استطيع ان اجمع فيه بين الغناء والتمثيل والرقص لذلك جاءت شخصية “مايا” في هذا العمل بمثابة “فشة خلق”، وتضيف قائلة “لقد تدربت على مدار اسبوعين مع الصبايا لتفيذ الخطوات الراقصة بإتقان وما قدمته هو تحد لي في مجال عملي . اما كيف تم الاتصال بها للمشاركة في “بارانويا” فاوضحت ان إدارة فريق الإنتاج قالوا لها انهم عندما قرأوا النص وجدوا انني الاصلح لتأديته وايضا المخرج الموهوب اسامة عبيد الناصر الذي اوجه له التحية وقد سعدت بالتعامل معه للمرة الاولى.

وعن عرض العمل على منصة رقمية فقط، هل أرتوت من ردة فعل الناس ام كانت تتمنى ان يعرض على شاشة التلفزيون فأشارت ان هذا العمل المتقن حتما سيعرض على إحدى الشاشات التلفزيونية، ورغم ذلك الإشادات بالمسلسل كانت ممتازة على مواقع التواصل الإجتماعي ومن اهل الاعلام والصحافة.

وبالانتقال إلى الغناء حيث اصدرت قبل اسابيع اغنية بعنوان “مودي عالي” فماذا تقول عنها مقارنة بأغنيتها السابقة “شيك اوي” التي حظيت بإنتشار اوسع فاكدت داليدا ان الاغنية الاولى حققت نجاحا اكبر لأن الناس كانت حرة وتستطيع أن تسهر وترقص وتغني في اماكن السهر لكن “مودي عالي” نالت تفاعلا كبيرا على السوشيال ميديا.

وبالنسبة للمسلسل الذي تقوم بتصويره حاليا بعنوان “بيوت من ورق” توضح أنه عملا دراميا يجمع بين القضايا الإجتماعية والاكشن وهو يتألف من 50 حلقة ويضم مجموعة من النجوم اللبنانيين والسوريين ومنهم يوسف الخال، طوني عيسى، يوسف حداد، فادي إبراهيم،سوزان نجم الدين، جيني إسبر، يزن السيد ، محمد الاحمد وغيرهم ومن إنتاج On line production وانا العب شخصية “هايا” تلك الفتاة الحالمة والتائهة بين عقلها وقلبها، وتعيش قصة حب جديدة وغريبة مع يوسف الخال. التصوير في لبنان ومازال امامنا نحو شهر للإنتهاء منه وإن شاء الله سيعرض على محطة تلفزيونية لبنانية واخرى عربية.

وعما إذا كان لديها عملا دراميا جديدا خاص بشهر رمضان المقبل تقول حتى الان لا يوجد إتفاق لأنني مشغولة بتصوير “بيوت من ورق”. واخيرا تقول عن تجربتها مع النجم قصي خولي أنها كانت تتمنى منذ فترة ان تقف إلى جانبه في مسلسل درامي وقد بدا في كواليس التصوير إنسان واثق من نفسه متعاون ومحترف في تعامله مع زملائه وبعيد عن الانانية كي يظهر الجميع بأبهى صورة امام الكاميرا.