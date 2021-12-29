كيف تستفيد العائلة البريطانية المالكة من شعبية كيت ميدلتون؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لا يختلف اثنان بين أفراد العائلة المالكة في بريطانيا على دوقة كامبريدج، كيت ميدلتون، زوجة الأمير ويليام دوق كامبريدج، والتي تحظى بشعبية كبيرة.

وكشف الخبير الملكي، نيل شون؛ أن كيت ميدلتون تتمتع بقاعدة جماهيرية كبيرة بين المواطنين؛ هذا بخلاف تقدير واحترام الملكة إليزابيث لها.

وقال شون: “ينظر إلى دوقة كامبريدج، نظراً لخلفيتها (غير الملكية)، على أنها محبوبة وقابلة للارتباط بالشعب، لأن نشأتها كانت أكثر انتظاماً نسبياً من نظرائها من أفراد العائلة المالكة”.

وكيت هي الابنة البكر لرجل الأعمال مايكل ميدلتون، وزوجته كارول إليزابيث غولدسميث، وهي تنتمي لأسرة تعتبر من الأسر النبيلة.

وتابع شون: “لأنها تأتي من خلفية عادية وخلفية غير ملكية، فهي تتفهم الناس وبعض النضالات، لقد رأت القليل من الحياة، ما يضيف رصيداً جديداً للملكة إليزابيث لدى الشعب”.

ونشأت كاثرين في قرية “تشبل رو”، وهي جزء من “بوكلبوري”، بالقرب من “نيوبري” في مقاطعة باركشير الإنجليزية، ودرست تاريخ الفن في جامعة سانت أندروز في اسكتلندا، حيث التقت ويليام عام 2001.

وأضاف الخبير الملكي: “نعم إنها تأتي من خلفية متميزة لكنها تعرف أيضاً الحياة، وأعتقد أنه إذا كانت الأميرة ديانا لاتزال معنا، لكانت حقاً سعيدة للغاية باختيار الأمير ويليام لعروسه”.

والتقت كيت مع الأمير ويليام أثناء دراستهما في جامعة سانت أندروز، وفي يوم 16 نوفمبر 2010 تم الإعلان عن خطبتهما، التي كانت قد تمت في شهر أكتوبر من عام 2010، خلال قضائهما عطلة خاصة في كينيا.

وأقيمت مراسم الزفاف في 29 أبريل 2011، وقد منحتها الملكة إليزابيث الثانية مع زوجها الأمير ويليام لقب دوقة ودوق كامبريدج.