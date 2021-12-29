منة شلبي تتحدّث عن ترشيحها كأبرز مؤثرة.. هكذا تلقت الخبر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحدثت الفنانة المصرية منة شلبي عن ترشيحها لجوائز “الإيمي” كأفضل ممثلة من بين أربع مرشحات على مستوى العالم، في مقابلة لها نشرتها عبر حسابها في “إنستغرام”.

واعتبرت شلبي أن دخولها قوائم التأثير في 2021 كأبرز مؤثرة في هذا العام، عن دورها في مسلسل “في كل أسبوع يوم جمعة”، حدثاً مهماً لها، كاشفة عن كواليس الترشح، قائلة إن المنتجة كارما عبدالوهاب، هي من بادرت بإعلامها بخبر الترشح، حينما كانت خارج مصر، مشيرة إلى أنها حينما أرسلت لينك الترشيحات اعتقدت أنه فيروس، ورفضت تصفحه.

وعقبت بأنها تحدثت مع كارما، بأن هذا اللينك “فيروس”، فردت قائلة: “قعدت تصوت.. وقالتلي افتحي فوراً”، مضيفة أنها اندهشت، وأخذت وقتاً كي تستوعب، وبعدها شعرت بسعادة كبيرة على وقع هذا الحدث.

وأردفت منة شلبي أنها كانت سعيدة للغاية بأن هناك أشخاصاً في قارة أخرى يشاهدون أعمالها، مبينة أن سعادتها الأكبر كانت حينما سافرت لحضور الحفل، وقيل قبل تقديمها إن مصر تترشح لتلك الجائزة لأول مرة من خلالها.

وأضافت أن هذا الترشح في حد ذاته منحها دعماً كبيراً، مبينة: “كنت واحدة من ضمن 4 ممثلات، تم ترشيحهن للحصول على الجائزة من أصل 3000 ممثلة، فدي حاجة كبيرة”.

وبينت شلبي أن هذا الحدث فخر كبير لمصر بشكل عام، وليس لها فقط، متابعة: “ده يخلينا نحب أكتر اللي بنقدمه وبنعمله”، مشددة على أن ما جذبها نحو مسلسل “في كل أسبوع يوم جمعة”، هو اختلافه، مشددة على أن التحدي هو أن تبتعد تماماً عن شخصيتك.

وأعربت عن انزعاجها من الهجوم على الفن والفنانين، مبينة أن هذا الأمر لا يحق لأحد فيه أن يقرر مصير من يعملون بتلك المهنة في الآخرة، لأنها أكبر من كل ذلك.

وبينت شلبي أن مهنة الفن رائعة وتحتاج لمن يخلص لها بشكل أكبر، متمنية أن يتم نقاش أمور مجتمعية أكثر من خلال الفن، وهو ما يحدث في الوقت الحالي، لكن هناك أمور في المجتمع تحتاج إلى معالجة من خلال الدراما.

وكانت قد رُشحت منة شلبي لجائزة “الإيمي” كأفضل ممثلة، عن دورها في مسلسل “في كل أسبوع يوم جمعة”، الذي أنتج العام الماضي، ويتألف من عشر حلقات، فيما ذهبت جائزة “الإيمي” للممثلة العالمية هايلي سكوايرز، عن دورها في مسلسل “Adult Material”، بعد منافسة مع منة شلبي من مصر، وفكانوا فاليريا بيرتشيلي من الأرجنتين، وأنا غابرين من إسبانيا.

وتنتظر منة شلبي عرض فيلمها السينمائي الجديد “من أجل زيكو”، مطلع يناير المقبل، كما تنتظر تحديد موعد عرض فيلم “الجريمة”، الذي يعد ثالث تعاون يجمعها بالفنان المصري أحمد عز.

وتدور أحداث فيلم “الجريمة” عن فترة السبعينات، وخلال الأحداث يعاني “عز” الهلوسة، ليدخل أحد المستشفيات، لكنه يهرب منه، فهو مجرم محترف يرتكب العديد من الجرائم لصالح بعض أصحاب النفوذ، ويتورط في جريمة كبرى تجعله يعترف بالجرائم السابقة، ويدخل في صراع مع هؤلاء الأشخاص.

يذكر أن مسلسل “في كل أسبوع يوم جمعة” عرض على إحدى المنصات الإلكترونية، وهو عن رواية الكاتب إبراهيم عبدالمجيد، وسيناريو وحوار محمد هشام عبية وإياد إبراهيم، وإخراج محمد شاكر خضير، ويتناول العمل قصة فتاة تحولت إلى سفاحة، بعد أن تزوجت من رجل يعاني من اضطراب عقلي.