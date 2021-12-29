أحمد العوضي يعود لتدريباته العنيفة.. بعد طول غياب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يبدو أن استقرار الحالة الصحية والاجتماعية، للنجمة المصرية ياسمين عبدالعزيز، وعودتها لحياتها الطبيعية بعد أزمة صحية خطيرة، أتاحت لزوجها الفنان المصري أحمد العوضي العودة إلى ممارسة رياضته المفضلة في “الجيم”، من خلال تدريباته القتالية التي اعتادها.

وشارك العوضي جمهوره المتابع لحسابه في “إنستغرام”، مقطع فيديو ظهر فيه وهو يتدرب على ألعاب الفنون القتالية العنيفة مع مصطفى البيصي، مدربه الخاص، حيث أظهر مهارة بالغة في تلك الألعاب.

وترك العوضي تعليقاً على الفيديو، قائلاً: “نحن قتلة”، وأشار إلى حساب مدربه معلقاً: “مدربي مصطفى”، ليعلق له مدربه بقوله: “ما شاء الله يا حبيبي.. العوضي الأفضل دائماً”، ليعبر العوضي عن امتنانه لمدربه الذي يعد أخاً بالنسبة له.

ويحرص أحمد العوضى على مشاركة متابعيه وجمهوره تفاصيل روتين يومه، بشأن أوقاته التي يقضيها في الجيم، إذ نشر أيضاً مقطع فيديو جديداً داخل إحدى صالات الجيم، وهو يتدرب على رياضة “البوكسينغ”.

ونالت مقاطع العوضي في الجيم الكثير من المشاهدات، فآخر مقطعين له حققا نصف مليون مشاهدة، وسط تفاعل كبير من المتابعين في مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تركوا تعليقات الدعم والمساندة، من بينها: “عاش يا وحش”.

وكان قد أوضح أحمد العوضي أنه كان محطماً بسبب محنة مرض ياسمين عبدالعزيز، لافتاً إلى أنه لا يوجد شخص قوي طوال الوقت، ولا يوجد ضعف أو عجز أكثر من أن الإنسان لا يستطيع أن يساعد شريك حياته.

وبيَّن العوضي أنه عندما دوَّن منشوراً عبر حسابه في “فيسبوك”، خلال فترة مرض ياسمين عبدالعزيز، كان يرغب في أن يِشارك الجمهورُ بالدعاء معه، حيث جاء بعد أن أبلغه الطبيب بأن أمام ياسمين ما يقرب من 3 ساعات وترحل عن الدنيا.

وأوضح أنَّ هذا الوقت كان فاصلاً؛ لأنها كانت في طريقها لإجراء عملية خطيرة، لكن بعد إجرائها أعاد الطبيب الحديث معه، مطمئناً إياه أنها لو مر يومان بعد إجراء الجراحة وهي بوضع مستقر ستنجو من مرضها، وهو ما حدث بدعوات الجمهور، إضافةً إلى أن ياسمين وعدته بأن تكون قوية وتكمل حياتها معه.