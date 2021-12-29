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بشرى فى أكاديمية الفنون من أجل "وادى الجن".. صور

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القاهرة - سامية سيد - أقامت أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة، ندوة استضافت فيها أبطال مسلسل "وادى الجن" والتي تقام تحت عنوان "دور المؤثرات البصرية في الدراما التليفزيونية لمسلسلات الخيال العلمى بحضور عدد من صناع المسلسل منهم، الفنانة بشرى، المخرج حسام الجوهرى، أشرف جابر مدير التصوير، وآخرون.

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دارت الندوة حول أهم التقنيات التكنولوجية الحديثة التى يتم استخدامها حاليا فى الدراما المصرية وما الصعوبات التى تواجه صناع الدراما إثر استخدام هذه التقنيات ورصد لردود أفعال الجمهور حول هذا الاتجاه الجديد.

 

مسلسل "وادي الجن" من إخراج حسام الجوهري، وبطولة خالد كمال، فراس سعيد، يوسف عثمان، ليلى أحمد زاهر، حسن مالك، سينثيا خليفة، هنا داوود، محسن منصور، رؤى شنوحة، عبد الرحمن اليماني، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمة بشرى.

 

ويتناول هذا المسلسل الخيالي حكاية أربعة طلاب جامعيين يستكشفون كهوف منطقة وادي الجن الغامضة، ويجدون أنفسهم عالقين في عالم سفلي خفي تسيطر عليه قوى سحرية شريرة.

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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