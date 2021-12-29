شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى فى أكاديمية الفنون من أجل "وادى الجن".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقامت أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة، ندوة استضافت فيها أبطال مسلسل "وادى الجن" والتي تقام تحت عنوان "دور المؤثرات البصرية في الدراما التليفزيونية لمسلسلات الخيال العلمى"، بحضور عدد من صناع المسلسل منهم، الفنانة بشرى، المخرج حسام الجوهرى، أشرف جابر مدير التصوير، وآخرون.

دارت الندوة حول أهم التقنيات التكنولوجية الحديثة التى يتم استخدامها حاليا فى الدراما المصرية وما الصعوبات التى تواجه صناع الدراما إثر استخدام هذه التقنيات ورصد لردود أفعال الجمهور حول هذا الاتجاه الجديد.

مسلسل "وادي الجن" من إخراج حسام الجوهري، وبطولة خالد كمال، فراس سعيد، يوسف عثمان، ليلى أحمد زاهر، حسن مالك، سينثيا خليفة، هنا داوود، محسن منصور، رؤى شنوحة، عبد الرحمن اليماني، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمة بشرى.

ويتناول هذا المسلسل الخيالي حكاية أربعة طلاب جامعيين يستكشفون كهوف منطقة وادي الجن الغامضة، ويجدون أنفسهم عالقين في عالم سفلي خفي تسيطر عليه قوى سحرية شريرة.