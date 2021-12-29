شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والدة الفنانة اللبنانية جوليا بطرس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الملحن زياد بطرس، شقيق الفنانة اللبنانية الشهيرة جوليا بطرس، وفاة والدتهما، اليوم الأربعاء، ونشر صورة عبر حسابه الرسمى بانستجرام، لنعى والدته، وعلق :"الله يرحمك يا ماما".



شقيق جوليا بطرس ينعى والدته

جوليا من مواليد 1 أبريل 1968، ولدت في بيروت من أسرة تتكون من ثلاثة ابناء جوليا وشقيقها الفنان والملحن زياد بطرس وشقيقتها المخرجة صوفي بطرس.

أطلقت جوليا في سن الرابعة عشر، ألبومها الأول تحت عنوان هذه هي الحياة من تأليف وتلحين إلياس الرحباني وأطلقت أول أغنية لها باللغة العربية "غابت شمس الحق"، من تلحين شقيقها زياد بطرس، الذي يقوم اليوم بتلحين معظم أعمالها.

وعرفت جوليا بطرس بأغانيها الوطنية والرومانسية، و أصدرت عام 1987 ألبومها الثاني "وين مسافر" الذي ترك بصمة مميزة في مسيرة جوليا الفنية، ثم صدر لها ألبوم " حكاية عتب" في سنة 1994 أصدرت ألبوم " يا قصص" الذي حقق نجاحاً كبيراً، لتطرح فيما بعد ألبوم " القرار".

ثم طرحت ألبوم "شي غريب" عام 1998، "بصراحة" عام 2000 و حازت جوليا خلال مسيرتها الفنية على جوائز عدة تقديرية من لبنان ومن أكثر من دولة عربية، كما حصلت في عام 2000 على وسام الارز في لبنان.

وفي عام 2004 أطلقت ألبومها الرومانسي الرائع "لا بأحلامك" أما في عام 2006 طرحت البومين متتالين هما "تعودنا عليك" و"أحبائي"، وآخر ألبوماتها " على ما يبدو" عام 2011 وألبوم" يوماً ما" الذي أطلقته عام 2012.