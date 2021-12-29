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سيمون : قدمت أول فيديو كليب فى العالم العربى مع طارق الكاشف

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القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة سيمون: إن أول عمل لى فى مجال الاحتراف كان أغنية " تاني تاني"، مع طارق الكاشف، وكان أول فيديو كليب في العالم العربى، وبعدها قدمت ألبوم جمعت فيه أكثر من أغنية منها " لولي " و" تاكسى"، والكليب كان من إخراج الأستاذ فتحى عبد الستار وبعدها انتشرت فكرة الأغاني المصورة " الفيديو كليب " وبدأت مرحلة جديدة فى الأغانى المصورة.

سيمون في الخليج 365
سيمون في الخليج 365

 

وتتذكر أيضا سيمون أول لقاء لها بطارق الكاشف قائلة  : أول لقاء مع طارق الكاشف كان بترتيب من الشاعر جمال عبد العزيز وبالفعل ذهبت له وكان مختلف أيضا عما هو سائد فيما يقدمه ، وغنيت أمامه ولكن رد فعله بعدما قمت بالغناء كان يبدو أنه غير مهتم أو معجب ، فبعد خروجي عدت له وسالته مباشرة فكشف عن رد فعله وقال لي : انت هايلة وسوف يقلدوكي فيما بعد ، وأتذكر انني ذهبت لوالدي وقلت له شكلي أحيانا أجد من  يسخر منه خاصة " الحواجب الكثيفة الشعر " فقال لي والدي : هذا سيكون فيما بعد أهم ما يميزك وسيصبح موضة و" trade mark " لسيمون ، وبالفعل حدث ما قاله فوالدي كان لديه بعد نظر غريب جدا ، وبناء علي ذلك لم اغير من شكلي.

سيمون
سيمون

وأضافت : طارق الكاشف كان بالفعل رجل سابق عصره في الفن فقد قالي لي في أول مقابلة : أنت لديك قبول كبير وسوف استثمر وأوظف وأستفيد من طريقتك وشكلك في صناعة فنانة مختلفة بشخصيتك ككل وبساطتك وروحك وقدمت معه ومع جمال عبد العزيز الموسيقي المعاصرة فقدمنا " تاني تاني " و" تاكسي " وبدأت المسيرة كمحترفة ، وبالمناسبة لا يوجد عمل ينجح بشخص ولكن بفريق عمل كامل فالنجاح ليس فردي ولكنه جماعي ولذلك عملنا حالة جديدة ومختلفة

 

 

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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