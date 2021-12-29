شكرا لقرائتكم خبر عن سيمون : قدمت أول فيديو كليب فى العالم العربى مع طارق الكاشف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة سيمون: إن أول عمل لى فى مجال الاحتراف كان أغنية " تاني تاني"، مع طارق الكاشف، وكان أول فيديو كليب في العالم العربى، وبعدها قدمت ألبوم جمعت فيه أكثر من أغنية منها " لولي " و" تاكسى"، والكليب كان من إخراج الأستاذ فتحى عبد الستار وبعدها انتشرت فكرة الأغاني المصورة " الفيديو كليب " وبدأت مرحلة جديدة فى الأغانى المصورة.



سيمون في الخليج 365

وتتذكر أيضا سيمون أول لقاء لها بطارق الكاشف قائلة : أول لقاء مع طارق الكاشف كان بترتيب من الشاعر جمال عبد العزيز وبالفعل ذهبت له وكان مختلف أيضا عما هو سائد فيما يقدمه ، وغنيت أمامه ولكن رد فعله بعدما قمت بالغناء كان يبدو أنه غير مهتم أو معجب ، فبعد خروجي عدت له وسالته مباشرة فكشف عن رد فعله وقال لي : انت هايلة وسوف يقلدوكي فيما بعد ، وأتذكر انني ذهبت لوالدي وقلت له شكلي أحيانا أجد من يسخر منه خاصة " الحواجب الكثيفة الشعر " فقال لي والدي : هذا سيكون فيما بعد أهم ما يميزك وسيصبح موضة و" trade mark " لسيمون ، وبالفعل حدث ما قاله فوالدي كان لديه بعد نظر غريب جدا ، وبناء علي ذلك لم اغير من شكلي.



سيمون

وأضافت : طارق الكاشف كان بالفعل رجل سابق عصره في الفن فقد قالي لي في أول مقابلة : أنت لديك قبول كبير وسوف استثمر وأوظف وأستفيد من طريقتك وشكلك في صناعة فنانة مختلفة بشخصيتك ككل وبساطتك وروحك وقدمت معه ومع جمال عبد العزيز الموسيقي المعاصرة فقدمنا " تاني تاني " و" تاكسي " وبدأت المسيرة كمحترفة ، وبالمناسبة لا يوجد عمل ينجح بشخص ولكن بفريق عمل كامل فالنجاح ليس فردي ولكنه جماعي ولذلك عملنا حالة جديدة ومختلفة