شكرا لقرائتكم خبر عن ريان رينولدز ينعى الكاتب الراحل ستان لى بعد ثلاثة سنوات من رحيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم العالمى ريان رينولدز على نعى الكاتب الراحل ستان لى الذى يعتبر أيقونة سينمائية صنعت الكثير من الشخصيات الخيالية التي ارتبط بها الجمهورعبر أعمال كثيرة تعرضت لتلك الأبطال.

ريان رينولدز أشار عبر حسابه على انستجرام إلى صورة جمعته مع ستان لى في أول مقابلة لهما معاً بكواليس فيلم "ديدبول"، وهو بلوك الشخصية الشهيرة التي كسرت أرقام قياسية بعالم الإيرادات، وكانت من اختراع ستان لى أيضاً.



ريان رينولدز

وكان كشف الممثل ريان رينولدز عن أمور عديدة خلال مقابلته التليفزيونية الأخيرة مع LinkedIn، أبرزها تصريحه الأخير حول حصوله على إجازة من التمثيل لفترة بدءًا من الشهر الجارى، لم يحدد مدتها إلى الآن أو أسبابها قبل حلوله ضيفاً في المقابلة الأخيرة الذى أكد فيها أنه يحاول جاهداً الوصول لحياة مثالية مع أبنائه، وهو الأمر الذى لا يتمتع به أي ممثل بصورة كافية بسبب مسئوليات الحياة والانشغال الدائم بالمشاريع الفنية، وبالتالى فقد أعلن عن حصوله على إجازة لفترة سيركز فيها على أبنائه أكثر وسيغلق هاتفه تجاه أية أعمال فنية جديدة لفترة.

ريان رينولدز يضاً وجه الشكر لطاقم تصوير الفيلم، الذى ساهم بشكل كبير فى نجاح الفيلم، حيث كتب قائلاً: "أكبر عطلة نهاية أسبوع فى تاريخ المنصة الامريكية نتفليكس، تهانينا للفريق بأكمله، وشكرًا لكل طاقم التصوير، الذى لولاهم لما نجحنا فى التصوير، شكرًا لكل واحد منكم".