شكرا لقرائتكم خبر عن هل يعود برادلى كوبر لـ ايرينا شايك رسمياً بداية العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن العودة الرسمية للثنائي برادلي كوبر وايرينا شايك اقتربت أكثر من أي وقت مضى، وذلك بعدما كشفت العديد من التقارير الأجنبية أنهما يشعران براحة أفضل خلال تلك الفترة وبات إعلان القرار أمامه مجرد فترة بسيطة ومن ثم يعلنا ذلك، خاصة أن موقع doms2cents أكد أن برادلى يعيش منذ فترة بصحبة ايرينا.

وأضاف التقرير أن ما يشجعهما على اتخاذ هذا القرار هو ابنتهما إذ تشعر براحة شديدة بعد فترة الهدوء بينهما، بالإضافة لعدم اقدامهما على قصة حب جديدة من شأنها عرقلة علاقتهما.

وكانت صحيفة الديلي ميل البريطانية، أشارت فى نوفمبر الماضى أيضاً إلى عودة النجم برادلي كوبر لصديقته السابقة ارينا شايك، بعد أن شوهدا في عيد الشكر وهما في أجواء عائلية بعد مغادرتهما لشقتها في نيويورك.

ونقل التقرير تصريحات من مصادر أكدت، أن كوبر وصل إلى منزل شايك ليصطحب زوجته السابقة وابنتهما في سيارته الفارهة، إلى الباليه، ثم التقيا خارج المكان مع آن هاثاواي وزوجها آدم شولمان وأحد أبنائهم.

من ناحية أخرى سبق وطرحت شركة Searchlight Pictures فيديو ترويجى جديد لفيلم الممثل العالمى برادلى كوبر الجديد، الذى سيطرح تحت اسم Nightmare Alley، ومن المقرر طرح الفيلم في دورالعرض المختلفة حول العالم في 17 ديسمبر الجارى، واحتوى الفيديو الترويجي الذى وصلت مدته إلى دقيقة و 50 ثانية، على مجموعة من اللقطات التشويقية الجديدة لأبطال الفيلم الجديد Nightmare Alley.