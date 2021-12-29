شكرا لقرائتكم خبر عن عامر جروب تحتفل بالعام الجديد بحفلات لـ هشام عباس وحميد الشاعري وادوارد في بورتو السخنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت عامر جروب تنفيذ برنامجها السنوي المتميز في تقديم مفاجآت احتفالاتها السنوية بالعام الجديد 2022، كما عودت عملاءها علي مدار السنوات الماضية من خلال تقديم تجربة ترفيهية مميزة، واحتفالات ضخمة مع عملائها وزوار منتجعات عامر جروب في بورتو السخنة وبورتو سعيد وبورتو المنيا، وذلك خلال الفترة من 24 ديسمبر حتى 7 يناير، حيث تنظم عامر جروب برنامجا حافلا بالفقرات الاستعراضية والحفلات الغنائية لكبار نجوم الغناء في مصر، مع أشهر الفرق الموسيقية والاستعراضية.

يقيم منتجع "بورتو السخنة" حفلاً غنائياً ضخماً يوم 30 ديسمبر يُحيه كلاً من النجم هشام عباس، والنجم حميد الشاعري، يقدمان خلاله مجموعة من أشهر أغنياتهم، إلى جانب فرقة أوسكاريزما التي تقدم حفلات متنوعة خلال أيام 25 و29 و30 ديسمبر ويومي 5 و6 يناير، كما يقدم النجم إدوارد حفلاً مميزاً يوم 31 ديسمبر، مع فقرة الألعاب النارية للفنان سامي يوسف. ويستضيف منتجع "بورتو سعيد" النجم حماده هلال يوم 7 يناير، أما منتجع "بورتو المنيا" فسيقيم حفل غنائي يحيه الفنان مصطفى شوقي، هذا إلى جانب المواكب أكبر شجرة كريسماس في المنيا والكرنفالات اليومية لالتقاط أجمل الصور مع الأهل والأصدقاء وذلك من 24 ديسمبر حتى يوم 7 يناير، بالإضافة إلى هدايا بابا نويل للزائرين وسط أجواء احتفالية مبهرة.



حفلات عامر جروب