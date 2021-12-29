شكرا لقرائتكم خبر عن سامح حسين يعرض "حلم جميل" بالأقصر بدءا من غد الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض مسرحية "حلم جميل" من إنتاج المسرح الكوميدي التابع للبيت الفني للمسرح ، بمدينة الأقصر بداية من غدا الخميس الموافق 30 ديسمبر حتى يوم الاثنين المقبل 3يناير 2022 وذلك فى الساعة السابعة مساء على قصر ثقافة الأقصر، و ذلك ضمن مشروع المواجهة والتجوال تحت رعاية الفنانة الدكتور إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.

المواجهة و التجوال مشروع يقدمه البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار، وتشرف على تنفيذه فرقة مسرح المواجهة والتجوال بقيادة الفنان محمد الشرقاوي، و ذلك بالتعاون مع عدد من الجهات.

جدير بالذكر أن "حلم جميل "عن رائعة "تشارلى شابلن " وهو عرض غنائى موسيقى استعراضى، يدور حول شاب صعلوك يجول فى الشوارع ويرى أحد الأثرياء وهو ينتحر ويحاول إنقاذه فيتعرف عليه ويأخذه إلى منزله للعيش معه، وتظهر التباين بين الطبقات وسلوكهم وأفكارهم ويصبح هناك علاقة تكاملية بين الشاب الصعلوك والرجل الثرى.

"حلم جميل " من بطولة سامح حسين، سارة درزاوى، عزت زين ، أحمد عبد الهادى ، رشا فؤاد ، جلال هجرسي ، ومجموعة من شباب المسرح الكوميدى ،من تأليف طارق رمضان ، ديكور حازم شبل ، ملابس نعيمة عجمى، موسيقى هشام جبر ، أشعار طارق على، استعراضات ضياء شفيق ،وإضاءة أبو بكرالشريف، ومن إخراج إسلام إمام .