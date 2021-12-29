قبل نادية الكامل.. 5 زيجات في حياة الفيشاوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أثارت أنباء انفصال الفنان أحمد الفيشاوي عن زوجته نادية الكامل، حالة من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية، خاصة أنهما من أشهر الثنائيات في الوسط الفني.

وارتبط الفيشاوي بزوجته نادية الكامل في يوليو 2018، وذلك بعد قصة حب جمعتهما، وكان أول ظهور لهما سويا في الدورة الثانية من مهرجان الجونة السينمائي الدولي، ليفاجأ الجميع اليوم بأنباء انفصالهما.

وذكرت صفحة منسوبة لزوجة الفيشاوي، قد نشرت صورة لها وعلقت عليها: "من امرأة قلبها هلك وانطفئ، أود أن أعلن عن انفصالي أنا وزوجي أحمد الفيشاوي يوم ٢١ الشهر الجاري".

وتابعت: "ربنا يوفقنا ويكتب لكل واحد فينا السعادة وراحة البال، لقد كنت خير صديق وطاب لي العيش معك حتي في أحلك أوقاتنا، سأفتقدك كصديق كثيرا".

واستكملت: "الرجاء عدم الخوض في هذا الموضوع احتراما لمشاعر أطفالي وأسرتينا لقد عشت معك أربع سنوات وأعتقد أني كنت نعم الزوجة ونعم السند وقد أديت وأعطيت كل ما أملك من حب وتضحية لكي ترتاح، ولكني أعتقد أنك الآن سعيد من غيري ولست تعيس".

وأضافت: "أتمني لنفسي أن اكون أيضا سعيدة، ولكن واحقاقا للحق لقد أعطاني ووهبني كافة حقوقي الشرعية بلا نزاع أو تردد أو لحظة تفكير بل وأكثر".

واختتمت: "سوف أحبك دائما يا صديقي وأتمنى أن تكمل ما بدأناه سويا، وأن تنتبه لنفسك كثيرا، لقد كنت أمانة أرسلها الله لي، ولم أقصر يوما أو تركتك تعاني.. لقد حافظت عليها".

ونستعرض لكم زيجات أحمد الفيشاوي قبل نادية الكامل في التقرير التالي:

هند الحناوي

تزوج الفنان أحمد الفيشاوي، للمرة الأولى في حياته، من هند الحناوي مهندسة الديكور، وأنجبت منه ابنتهما "لينا"، التي لم يعترف بها إلا بعدما قامت "هند" برفع قضية لإثبات نسب "لينا" لأبيها الذي تزوجها عرفيا، وهي القضية التي أثارت الرأي العام سنة 2004، لتنتهي باعتراف الفيشاوي بزواجه عرفيا من "هند" وإثبات نسب الطفلة.

إلا أن "هند" قامت برفع عدد من القضايا التي ما زالت قائمة بالمحاكم، لعل آخرها قضية نفقة ليتحمل "الفيشاوي" تكاليف مصاريف ابنته أثناء إقامتها برفقة والدتها بالعاصمة البريطانية لندن.

وسام عاطف

تزوج الفنان أحمد الفيشاوي، للمرة الثانية عام 2007، من فتاة خارج الوسط الفني تدعى وسام عاطف عطية، إلا أن زواجهما لم يدم سوى شهرين فقط، واتهمت طليقة الفيشاوي زوجها أنه استولى على "خاتم سوليتير" قيمته 100 ألف جنيه، ورفض الفيشاوي التعليق وقتها على تلك الاتهامات، وانتهت الخلافات بينهما بعدما تدخل وسطاء لتهدئة الأمور، خاصة بعدما قامت "وسام" بتحرير محضر ضد الفيشاوي تتهمه فيها بالاستيلاء على "شبكتها".

دنيس ولمان

أثناء زيارته لألمانيا، تعرف الفنان أحمد الفيشاوي على فتاة تدعى دنيس ولمان، وسرعان ما نشأت بينهما قصة حب انتهت بالزواج، ولكن سرعان ما انفصلا، وأكد الفيشاوي أنه لا يعلم عنها أي شيء عقب انفصالهما، خاصة أنها غيرت أرقام هواتفها وصفحاتها الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي

رولا الدبس

الإعلامية اللبنانية رولا الدبس، كانت الزوجة الرابعة في حياة الفيشاوي، حيث أعلنا زواجهما عام 2012، وقتها كانت "رولا" ترتدي الحجاب، وبعدها بأشهر قليلة، قررت "رولا" خلع الحجاب، مما جعل البعض يتكهن أن الفيشاوي وراء الأمر، ولكنه صرح وقتها أن الأمر حرية شخصية، وهو قرار اتخذته "رولا"، وبعد عامين أعلن الثنائي انفصالهما

زوجة غير معلنة

في حياة الفيشاوي، زيجة خامسة غير معلنة، على الرغم من تصريحه في أحد الحوارات التليفزيونية أنه تزوج 5 مرات، وهذا ما دفع البعض لقول إن الزيجة الخامسة كانت "سرية"، وربما كانت فتاة تدعى "ليلى" انتشرت صورها مع الفيشاوي، عقب طلاقه لـ "رولا".