قبل انفصالهما.. أبرز الصور التي جمعت الفيشاوي بنادية الكامل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

اعتاد الفنان أحمد الفيشاوي ونادية الكامل منذ ارتباطهما في يونيو 2018 أن يخطفا الأنظار إخلال ظهورهما في المناسبات المختلفة.

ودائما ما كان يثير ظهورهما حالة من الجدل، خاصة القبلات التي كانا يتبادلانها أمام الكاميرات، تعبيرا عن حبهما أمام الجميع.

وظهر الثنائي أحمد الفيشاوي ونادية الكامل على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة، واستطاعا وقتها أن يخطفا الأنظار إليهما.

كما جمعت صور بين أحمد الفيشاوي وزوجته بحفل زفاف الفنانة هنادي مهنا والفنان أحمد خالد صالح.

وكانت صفحة منسوبة لزوجة الفيشاوي، قد نشرت صورة لها وعلقت عليها: "من امرأة قلبها هلك وانطفئ، أود أن أعلن عن انفصالي أنا وزوجي أحمد الفيشاوي يوم ٢١ الشهر الجاري".

وتابعت: "ربنا يوفقنا ويكتب لكل واحد فينا السعادة وراحة البال، لقد كنت خير صديق وطاب لي العيش معك حتي في أحلك أوقاتنا، سأفتقدك كصديق كثيرا".

واستكملت: "الرجاء عدم الخوض في هذا الموضوع احتراما لمشاعر أطفالي وأسرتينا لقد عشت معك أربع سنوات وأعتقد أني كنت نعم الزوجة ونعم السند وقد أديت وأعطيت كل ما أملك من حب وتضحية لكي ترتاح، ولكني أعتقد أنك الآن سعيد من غيري ولست تعيس".

وأضافت: "أتمني لنفسي أن اكون أيضا سعيدة، ولكن واحقاقا للحق لقد أعطاني ووهبني كافة حقوقي الشرعية بلا نزاع أو تردد أو لحظة تفكير بل وأكثر".

واختتمت رسالتها: "سوف أحبك دائما يا صديقي وأتمنى أن تكمل ما بدأناه سويا، وأن تنتبه لنفسك كثيرا، لقد كنت أمانة أرسلها الله لي، ولم أقصر يوما أو تركتك تعاني.. لقد حافظت عليها".

ونرصد لكم أبرز الصور التي جمعت بين الفيشاوي وندى الكامل في عدة مناسبات مختلفة.