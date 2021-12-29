أنباء عن انفصال أحمد الفيشاوي عن زوجته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

ترددت أنباء عن انفصال الفنان أحمد الفيشاوي عن زوجته نادية الكامل، منذ قليل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت صفحة منسوبة لزوجة الفيشاوي، قد نشرت صورة لها وعلقت عليها: "من امرأة قلبها هلك وانطفئ، أود أن أعلن عن انفصالي أنا وزوجي أحمد الفيشاوي يوم ٢١ الشهر الجاري".

وتابعت: "ربنا يوفقنا ويكتب لكل واحد فينا السعادة وراحة البال، لقد كنت خير صديق وطاب لي العيش معك حتي في أحلك أوقاتنا، سأفتقدك كصديق كثيرا".

واستكملت: "الرجاء عدم الخوض في هذا الموضوع احتراما لمشاعر أطفالي وأسرتينا لقد عشت معك أربع سنوات وأعتقد أني كنت نعم الزوجة ونعم السند وقد أديت وأعطيت كل ما أملك من حب وتضحية لكي ترتاح، ولكني أعتقد أنك الآن سعيد من غيري ولست تعيس".

وأضافت: "أتمني لنفسي أن اكون أيضا سعيدة، ولكن واحقاقا للحق لقد أعطاني ووهبني كافة حقوقي الشرعية بلا نزاع أو تردد أو لحظة تفكير بل وأكثر".

واختتمت رسالتها: "سوف أحبك دائما يا صديقي وأتمنى أن تكمل ما بدأناه سويا، وأن تنتبه لنفسك كثيرا، لقد كنت أمانة أرسلها الله لي، ولم أقصر يوما أو تركتك تعاني.. لقد حافظت عليها".

الفنان أحمد الفيشاوي تزوج نادية الكامل في يوليو 2018، وكانا من أشهر الثنائيات في الوسط الفني.