شكرا لقرائتكم خبر عن حسن الرداد بلوك جديد بجلسة تصوير للمرة الثانية فى أسبوع.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع الفنان حسن الرداد لجلسة تصوير جديدة ظهر من خلالها بلحية وشعر طويل، ولاقت الصور إعجاب محبيه على مواقع التواصل الاجتماعى، جاء ذلك بعدما خضع الأسبوع الماضى لجلسة تصوير أخرى ظهر من خلالها بجوار إحدى السيارات، وبشعر ولحية طويلة.

ويتواجد حاليا حسن الرداد في السعودية استعدادا لعرض مسرحيته الجديدة "في نص الليل"، ومن المقرر عرضها يوم 31 ديسمبر الجارى في موسم الرياض ومن بطولة كل من حسن الرداد وغادة عادل وريم مصطفى ومحمد عبد الرحمن توتا ومصطفى بسيط ومصطفى هريدى، وإخراج عمرو عرفة.

وهو عمل مسرحى جديد مستوحى من عالم الكاتب الراحل بهجت قمر، وهو مشروع جديد يعرض للمرة الأولى فى موسم الرياض، ويعتمد على إعادة تيمات مختلفة قدمها الكاتب الراحل بهجت قمر فيها مزيج من المسرحيات والأفلام والمسلسلات الاذاعية والتلفزيونية، وتم وضعها في قالب مسرحي جديد برؤية مختلفة وعصرية كتبها أيمن بهجت قمر نجل الكاتب الراحل.

ويعود حسن الرداد من السعودية ويستكمل تصوير فيلمه تحت تهديد السلاح ويشارك فيه كل من بيومي فؤاد، شيرين رضا، أحمد بدير، فتحي عبد الوهاب، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حول جريمة قتل يتم اتهام فيها الرداد ويتم البحث عن ملابسات الجريمة.