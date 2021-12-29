أنباء عن مرور عادل إمام بوعكة صحية شديدة وحرص أسرته على إخفاء الأمر

كتب امير فتحي في الأربعاء 29 ديسمبر 2021 05:46 مساءً - تصدر إسم الفنان ” عادل إمام ” مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول أنباء خلال الساعات الماضية حول تدهور حالته الصحية وأن أسرته تخفي الأمر عن جمهوره وترعاه صحياً بعيداً عن الأعين .

وخرج المنتج ” عصام إمام ” شقيق الزعيم بتصريحات صحفية له للرد على تلك الأنباء مؤكدا على أنها مجرد شائعات وأن عادل إمام بخير وبصحة جيدة ويعيش حياته بشكل طبيعي .

وعلق عصام إمام على تلك الشائعات التي يتم ترويجها بين الحين والآخر عن الزعيم قائلا : ” مفيش حاجة من دي خالص .. طيب شوفوا مستشفى إيه وروحوا اسألوا إذا كان هو هناك ولا مش هناك .. كل حاجة زي الفل الحمد لله ” .

ومن ناحية أخرى يستعد الفنان عادل إمام لبدء التحضير لفيلمه الجديد ” الواد وأبوه ” والذى من المقرر أن يجمعه بنجله الفنان ” محمد عادل إمام ” .