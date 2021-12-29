فنان شهير ينتقد شبيه رشدي أباظة : ” تقيل تقل مشفتوش على حد “

كتب امير فتحي في الأربعاء 29 ديسمبر 2021 05:46 مساءً - شن الفنان ” محمد علي رزق ” هجوما على شبيه الفنان الراحل ” رشدي أباظة ” ويدعى ” محمد مؤمن ” الذي انتشرت صوره مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي .

حيث أعرب محمد علي رزق عن استيائه من ما يتردد حول دخول شبيه رشدي أباظة إلى مجال التمثيل نظرا لوجه الشبه بينه وبين الفنان الراحل فقط دون مراعاة أشياء أخرى مثل القبول والموهبة على حد وصفه .

فكتب في منشور له عبر حسابه على موقع فيس بوك : ” الناس بقى ذوقها وحش أوي يا جماعة .. فيه ناس عاوزين شبيه رشدي أباظة يمثل لمجرد إنه فيه من ملامحه ” .

وتابع محمد علي رزق : ” طب والروح والقبول دول نشتريهم منين .. ده تقيل تقل مشوفتوش على حد .. اللهم احمي مصر من المصريين ” .