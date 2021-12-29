ابنة شيرين تكشف المستور.. هذا ما كانت تفعله والدتها حين يضايقها حسام حبيب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انتشرت مؤخرا بعض التصريحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لابنة الفنانة المصرية ​شيرين عبد الوهاب​.

وظهرت ابنة شيرين في برومو لإحدى الحلقات مع الإعلامية إسعاد يونس والتي ستعرض ليلة رأس السنة وهي تجيب عن سؤال ما هو أول شيء تفعله شيرين عندما تكون غاضبة، قائلةً: “بتنام أو بتعيط”.

وانتشر المنشور بشكل غير متوقع على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تناقله الرواد، معبرين عن حبهم لشيرين.

ويذكر أن شيرين كانت قد أطلقت مؤخرا آخر أعمالها من خلال أغنيتها الجديدة “خاصمت النوم” وهي من كلمات عمرو المصري، ألحان عمرو الشاذلي وتوزيع موسيقي عمرو الخضري.

وكانت شيرين أعلنت رسمياً الشهر الماضي عن طلاقها من الفنان المصري حسام حبيب بعد زواج استمر 3 سنوات منذ أبريل/ نيسان 2018.